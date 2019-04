Stadionul unei echipe celebre va purta numele lui Cristiano Ronaldo!

Stiri pe aceeasi tema

- Sporting Lisabona, clubul la care Cristiano Ronaldo s-a lansat in 2002 in fotbalul mare, sub comanda lui Loți Boloni, se gandește sa-l onoreze pe starul portughez prin intitularea propriului stadion cu numele acestuia. "Leii" vor sa-l modifice in "Jose Alvalade CR7" sau alte derivate pentru a crește…

- Massimiliano Allegri, antrenorul echipei italiene Juventus Torino, s-a declarat "optimist" in privinta recuperarii starului portughez Cristiano Ronaldo pana la meciul cu Ajax Amsterdam, din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, programat pe 10 aprilie, in Olanda, informeaza…

- Tehnicianul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, este optimist si crede ca portughezul Cristiano Ronaldo poate fi apt pentru meciul cu Ajax Amsterdam, din 10 aprilie, din turul sferturilor Ligii Campionilor potrivit news.ro."El munceste foarte mult. Trebuie sa fim increzatori ca…

- Echipa italiana de fotbal Juventus Torino si starul sau Cristiano Ronaldo "vor sta departe de Statele Unite" in aceasta vara, cu ocazia turneului International Champions Cup, pentru a elimina riscul ca atacantul po...

- UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva atacantului portughez al echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, pentru comportament inadecvat, informeaza lequipe.fr potrivit news.ro.Ronaldo s-a bucurat dupa al treilea gol de la meciul retur cu Atletico Madrid, din Liga Campionilor,…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a marcat al 18-lea sau gol pentru Juventus Torino in campionatul de fotbal al Italiei, ajutandu-si echipa sa se impuna in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Sassuolo, duminica seara,

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a reusit o "dubla" pentru Juventus Torino in partida pe care echipa sa a incheiat-o la egalitate pe teren propriu, scor 3-3, cu formatia Parma, sambata seara, in cadrul etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Italiei. Ronaldo a inscris in minutele…

- Juventus Torino a castigat Supercupa Italiei, dupa 1-0 cu AC Milan; Cristiano Ronaldo a marcat golul victoriei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Cristiano Ronaldo, in minutul 61. Juventus Torino a castigat Supercupa Italiei pentru a opta oara in istoria sa.