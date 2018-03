Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre CSA Steaua și Academica Rapid, din returul sezonului regulat al Ligii a 4-a București, se va disputa pe stadionul din Chiajna. Meciul din tur dintre Steaua și Rapid, incheiat la egalitate, scor 1-1, a starnit orgolii nebanuite. Cei 11.000 de oameni prezenți in tribunele stadionului Giulești…

- Deși la inceputul saptamanii se hotarase ca meciul amanat CSM Poli Iași – Astra Giurgiu, din etapa a II-a a play-off-ului Ligii I de fotbal, sa se dispute pe 11 aprilie, s-a schimbat data și partida va avea loc pe 26 aprilie. Ora disputarii jocului nu a fost inca stabilita. Cealalta partida amanata,…

- Ninsorile abundente din ultimele zile au determinat Asociația Municipala de Fotbal București sa amane etapele 18 și 19 din Liga a 4-a. Astfel, nici in aceasta saptamana fanii Academiei Rapid și ai CSA Steaua nu-și vor putea susține favoriții. AMFB a decis ca etapa a 18- a sa se dispute pe 3 aprilie,…

- Stelist de mic, idol al galeriei ros-albastre, Dan Petrescu este vazut acum ca inamicul public numarul unu de conducerea FCSB-ului. Partida dintre CFR si FCSb are loc in aceasta seara, de la ora 20.45.

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Concordia Chiajna, intr-un meci din etapa a doua a play-out-ului Ligii I, in care golul doi al gazdelor a fost marcat in minutul 90, din penalti, informeaza news.ro.Gazdele au deschis scorul prin Joao Diogo,…

- Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute inaintea meciului cu FC Voluntari, din play-out-ul Ligii I de fotbal, ca isi doreste foarte mult ca debutul echipei covasnene pe stadionul propriu sa fie marcat printr-o victorie.…

- Juniorul Radu Dragușin, la Juventus Torino. Campioana Italiei a ajuns la un acord u clubul bucurestean Regal Atletico Madrid pentru transferul capitanului selecționatei Under 16. “Am fost marti la jocul Romaniei cu Italia (n.r. nationalele U16 contra U15, scor 1-0 pentru romani) si am discutat si cu…

- Gheorghe Popescu, vicepremierul Paul Stanescu si presedintele CNI, Manuela Patrascanu, au oferit detalii despre stadiul lucrarilor pentru reconstructia si modernizarea arenelor din Bucuresti în vederea organizarii Euro 2020.

- Situația dramatica pentru Razvan Lucescu in Grecia: PAOK retrogradata și campionatul suspendat! Se implica politicul? Presa de la Atena sugereaza aceasta varianta, dupa ce derby-ul cu AEK, de duminica, a fost abandonat in ultimul minut, dupa golul marcat de ex-stelistul Varela pentru echipa lui ”Il…

- Derby-ul campionatului elen de fotbal dintre echipele PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, si AEK Atena, s-a incheiat duminica in haos jucatorii clubului din capitala Greciei refuzand sa termine meciul dupa ce oficialii lui PAOK au intrat pe teren, printre ei fiind si presedintele…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- FCSB și Viitorul joaca duminica, de la ora 20:45, in derby-ul primei etape din play-off-ul Ligii 1. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Partida se anunța una extrem de tensionata, iar CCA a decis sa-l delege la acest meci pe Istvan Kovacs, 33 de…

- CSU Craiova a postat un comunicat pe site-ul oficial, in care noteaza ca a "luat act cu indignare si revolta" de delegarea arbitrului Alexandru Tudor la meciul cu Astra Giurgiu, din prima etapa a play-off-ului Ligii I."Am luat act cu indignare si revolta de delegarea domnului Alexandru Tudor…

- Academia Rapid a inceput furtunos a doua parte a sezonului din Liga 4-a.Rapidiștii s-au impus cu 10-2 pe terenul lui CS Progresul 2005, transmițand un mesaj clar rivalei Steaua. Daniel Niculae, de 5 ori, Stancu, de doua ori, Goge, Vlada și Pancu au fost marcatorii giuleștenilor. Grație victoriei, Academia…

- Partida dintre CSM Bucuresti si Steaua, care va avea loc sambata pe stadionul ''Arcul de Triumf'' din Capitala, de la ora 11,00, constituie derbyul ultimei etape din Cupa Romaniei la rugby, editia 2017-2018.

- Helmuth Duckadam descrie ciudațenia din prima etapa a play-off-ului: fotbaliștii lui Hagi cresc cu gandul ca daca vor impresiona vor ajunge la FCSB. Partida dintre FCBS și Viitorul, din prima etapa a play-off-ului Ligii 1, se joaca duminica, 11 martie, de la ora 20:45, și e liveTEXT pe GSP.ro și in…

- Ovidiu Burca, președintele Academiei Rapid, il acuza pe Horia Manoliu de la AFC Rapid și spune ca din cauza acestuia Academia Rapid nu poate obține personalitate juridica. Fostul fotbalist al Rapidului a povestit o intamplare dinaintea meciului din turul Ligii a 4-a dintre giuleșteni și CSA Steaua,…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Constanta a dispus fara probleme, duminica, in deplasare, de Sportul Studentesc, scor 108-40 (59-22), in cea de-a patra reprezentatie din cadrul turneului semifinal al Ligii l. Antrenorii Predrag Stanojcic si Dan Constantinescu au avut ocazia de a arunca in lupta…

- Partida de luni dintre Concordia Chiajna si FC Voluntari, ultima din sezonul regulat al Ligii 1, a fost amanata. Decizia a fost luata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, la Chiajna ningand viscolit de ore bune.Liga Profesionista de...

- Meciul Concordia Chiajna - FC Voluntari, care inchide etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima din sezonul regulat, a fost amanat o ora din cauza conditiilor meteo. Arbitrul Marius Avram a decis amanarea meciului cu o ora, a anuntat site-ul televiziunii Digi Sport, care transmite meciurile din Liga…

- Numirea lui Florin Bratu in functia de antrenor principal la Dinamo nu a dezamorsat situatia tensionata din „Stefan cel Mare”, mai ales dupa ce echipa a pierdut calificarea in play-off cu Vasile Miriuta in frunte. Antrenorul nu a cedat, iar in aceasta dimineata si-a cerut drepturile in birourile…

- Dunarea Calarași și Hermannstadt joaca astazi de la 15:00 in derby-ul ediției actuale din Liga a 2-a. Partida poate fi urmarita in direct pe Digi Sport 1 și in format liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE de la 15:00 // Dunarea Calarași - AFC Hermannstadt Dunarea Calarași și Hermannstadt sunt favoritele…

- Partida de astazi dintre CSM Politehnica Iasi si Viitorul Constanta, decisiva pentru calificarea in play-off-ul Ligii I de fotbal, suscita un interes urias in randul iesenilor. Conducerea clubului a anuntat ca s-au vandut deja 4 500 de bilete de intrare la meci. In conditiile in care clubul are si circa…

- Oltenii se mandresc cu un transfer de marca in aceasta iarna. CS U Craiova l-a convins pe Florin Gardos sa se intoarca in Romania, iar prezentarea oficiala a fundasului a avut loc azi, intr-o conferinta de presa in care aparatorul a ridicat tricoul cu numarul 24. Alaturi de Gardos a fost prezentat…

- Sambata, 24 februarie, incepand cu ora 14.00, Suporter Spirit Club Farul Constanta echipa de fotbal clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a va juca un meci amical in compania echipei Academia Rapid locul trei in Liga a 4 a Bucuresti .Partida se va disputa pe Stadionul ldquo;Portul" din Constanta,…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, disputa sambata, 24 februarie, meciul amical cu Academia Rapid, clasata pe pozitia a treia in Liga a 4 a Bucuresti. Partida este gazduita, de la ora 14.00, de stadionul "Portulldquo; din Constanta, iar de la ora…

- Stadionul "Portulldquo; din Constanta gazduieste sambata, 24 februarie, meciul amical dintre SSC Farul Constanta locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a si Academia Rapid Bucuresti locul trei in Liga a 4 a Bucuresti , urmase ale defunctelor FC Farul si Rapid. Partida incepe la ora 14.00, iar de la…

- Gigi Becali a declarat, luni, ca fostul portar dinamovist Cristian Balgradean, care mai avea sase luni de contract cu Concordia Chiajna, va evolua la echipa antrenata de Nicolae Dica. "Am dat 50.000 de euro pe el celor de la Chiajna. Vine din Italia, astazi. L-am luat repede pentru ca ne-am dat seama…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Gabriel Torje, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca o victorie in derby-ul cu FCSB de duminica poate asigura in proportie de 90% calificarea formatiei sale in play-off-ul Ligii I. „Cea mai frumoasa amintire dintr-un derby este golul inscris de mine in Ghencea…

- Nicolae Dica a prefațat derby-ul cu Dinamo, anunțand schimbari importante in echipa de start a celor de la FCSB. ...despre rivalii din derby: "Dinamo traverseaza un moment bun. Ne va aștepta o partida foarte grea. Au avut intotdeauna o atitudine in plus la meciurile cu noi. Este o partida foarte importanta,…

- INTERVIU EXCLUSIV / Povestea lui Filipe Oliveira, de la Sepsi Sf. Gheorghe. Mare talent, azi globetrotter: A jucat cu Ronaldo la naționala Portugaliei, a fost la Chelsea in epoca Mutu, il iubește pe Zola. Știe cinci limbi straine și ii place gulașul. Dupa doar doua jocuri pentru covasneni, cei care…

- Vlad Chiriches a suferit o leziune musculara de gradul I la bicepsul femural stang, a anuntat clubul sau, Napoli, care nu a precizat durata indisponibilitatii internationalului roman. Vlad Chiriches, cel mai bine platit fotbalist roman. Salariu URIAS pentru rezerva lui Napoli Vlad Chiriches…

- Adrian Pitu, președinte executiv la SSC Farul Constanța. Tibi Curt, numit manager. Cei doi foști jucatori de la Farul și de la Steaua vor sa-i readuca in elita pe ”marinari”. Primul țel: promovarea in liga secunda. Noul președinte executiv al echipei de fotbal SSC Farul Constanța, clasata pe locul doi…

- "Am avut o discutie cu jucatorii care au fost criticati... Ei cand au semnat cu Steaua (n.r. - FCSB) stiau unde vin. Stiau ca daca vor fi si meciuri cand nu vor avea evolutii bune vor fi criticati de patron. Acum cred ca trebuie sa fie puternici si sa treaca peste aceste momente. Sa astepte jocul…

- STEAUA-CFR CLUJ. Absent in primul meci oficial din 2017, contra lui Gaz Metan Medias, din cauza unei accidentari, Bogdan Planic s-a refacut si poate juca in derby-ul cu CFR Cluj, a anuntat Nicolae Dica, la Digi Sport. "Planic a intrat cu echipa de saptamana asta, Balașa o va face de saptamana viitoare.…

- Dan Petrescu a vorbit dupa victoria celor de la CFR Cluj, scor 2-0, in fața celor de la Concordia Chiajna. "Primul meci e foarte greu. Știam ca vom intalni o echipa foarte buna in deplasare. Au pierdut nemeritat ultima deplasare, cu Steaua. Sunt foarte buni pe contraatac și la fazele fixe. Știam ca…

- CFR Cluj a invins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal, prima din 2018. Echipa din Gruia s-a impus prin...

- Academia Rapid se antreneaza in Antalya pentru reluarea campionatului Ligii a 4-a, unde și-a pus la punct și cateva amicale interesante. Printre adversari se numara și Dnipro Dnipropetrovsk, formație ajunsa in Liga a 3-a ucraineana din cauza problemelor financiare. Partida dintre Academia Rapid și fosta…

- Dinamo si CS U Craiova au remizat in derby-ul etapei, scor 2-2, intr-un meci cu multe faze la limita. Partida a inceput cu protestele oltenilor. CS U Craiova a cerut penalty in minutul 7, dupa ce Nedelcearu si Popescu au fost imprudenti la marginea careului de 16 metri. Hategan nu a dat nimic, insa…

- Dinamo și CSU Craiova vor juca azi, de la ora 20:45, in primul meci tare din 2018. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. Fanii lui Dinamo vor sa fie aproape de echipa favorita in primul duel spectaculos din acest an, de care depinde calificarea in…

- LOOK TV si LOOK Plus vor transmite simultan derby-urile din campionatul intern, in luna februarie, insa fiecare dintre echipele de comentatori va fi favorabila uneia dintre echipe, acest experiment inedit avand scopul de a aduce "un plus de culoare" meciurilor din cadrul Ligii 1 Betano. Comentatorii…

- Florin Rasdan (22 de ani) este cel mai important transfer reușit de CSA Steaua in aceasta iarna. Fotbalistul a plecat de la Concordia Chiajna pentru a pune umarul la promovarea echipei armatei in Liga a 3-a. Mijlocașul nu crede ca a facut un pas inapoi și așteapta cu nerabdare duelurile cu Academia…

- CSA Steaua s-a reunit azi. Echipa va merge in cantonament la Forban. Formația din Liga 4 care se vrea continuatoarea campioanei Europei din 1986 și-a reluat pregatirile pentru sezonul de primavara. CSA Steaua s-a reunit azi in Ghencea, dar in perioada 22 ianuarie – 4 februarie, formația armatei va merge…

- Este derby sambata, la Sala Sporturilor, in Divizia A de handbal feminin. CSU Neptun Constanta primeste vizita liderului Gloria Buzau, in primul meci oficial din acest an. Partida se va juca de la ora 14.00. Fetele de la CSU Neptun au disputat ultimul meci oficial din 2017 la Sala Sporturilor, încheiat…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta incepe anul cu un meci de foc. Aflata pe locul doi in Seria A din Divizia A, formatia pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie primeste vizita primei clasate, SCM Gloria Buzau, sambata, 13 ianuarie, in etapa a 16 a a campionatului, prima din retur.…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, si Dan Nistor au sustinut impreuna o conferinta de presa, marti, dupa ce fotbalistul a afirmat ca isi doreste sa joace mai mult. Petrescu spune ca mijlocasul are dreptul sa fie nemultumit, dar ca trebuia sa ii transmita personal acest lucru. Nemultumit…

- La aproape doi ani de la inchiderea magazinului oficial (lucru care s-a petrecut in “perioada falimentului” vechiului club – SC FC Petrolul, produsele ramase ajungand sa fie valorificate de catre lichidatorul judiciar), noua entitate sportiva care duce mai departe traditia fotbalului ploiestean, Petrolul…