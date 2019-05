Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta gazduieste sambata, 20 aprilie, de la ora 11.00, meciul de fotbal SSC Farul Aerostar Bacau, contand pentru etapa a 31 a a Ligii a 2 a.Este o partida importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii, in care sunt angrenate ambele echipe.SSC Farul ocupa locul…

- Universitatea Craiova si CFR Cluj au incheiat la egalitate, 0-0, duminica seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in etapa a patra a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Meciul a fost unul disputat, ins...

- Municipalitatea suceveana intenționeaza sa modernizeze stadionul din Ițcani cu fonduri europene. Primarul Ion Lungu a spus ca proiectul va fi depus la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Est pe axa privind reabilitarea spațiilor destinate utilizarii publice in cartierele defavorizate. El a adaugat…

- In sedinta de joi, 28 martie, a Consiliului Local (CL) Craiova se va vota, printre altele, si insusirea raportului de evaluare avand ca obiect stabilirea sumei lunare de plata pentru spatiile de birouri si spatiile conexe situate in cadrul Complexului ...

- • SCM Gloria – Metalul, sambata, de la ora 15,00 Nici nu s-a reluat bine campionatul, ca fotbalul buzoian și are parte de un duel de zile mari. Ultimele doua campioane ale județului, Gloria și Metalul, vor sta fața in fața, sambata, de la ora 15,00, pe stadionul din Crang, in cel mai așteptat meci al…

- "Asta este Sfanta Icoana pe care doresc sa o scot la licitație pentru familia Ghenea Ionel din Gușterița- municipiul Sibiu. Licitația incepe de la 450 lei. Doresc sa fac o licitație deschisa direct pe pagina mea; licitația sa fie transparenta". Read More...

- Echipa de fotbal reprezentativa a suporterilor din orașul de sub Tampa, SR Brașov, a susținut, in aceasta dimineața, o noua partida de verificare. Copiii Brașovului au fost invinși, pe stadionul din Tarlungeni, de Știința Miroslava, grupare care ocupa locul 4 in prima serie din liga a treia. SR Brașov…

- Afacerea “Mecanica” il urmareste pe consilierul judetean KARMA… Surpriza de proportii la Husi. Preacinstitul consilier judetean, Liviu Iacob, managerul firmei de lichidari Estconsult IPURL Husi, a primit, la prima ora a diminetii, “vizita” procurorilor insotiti de mascati. Oamenii legii au efectuat…