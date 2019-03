Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO! Un nou pod in Argeș. Anunțul vine de la primarul Ion Georgescu. In urma analizei documentației și a proiectului inaintate de Primaria Mioveni, Compania Naționala de Investiții aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale a demarat procedurile tehnice și administrative de preluare…

- Potrivit presedintelui Sindicatului „Spiru Haret” Teleorman, profesorul Tudor Spiridon, Ministerul Educatiei trebuie sa ia masurile necesare pentru „plata cu ora din programul Scoala altfel” pentru serviciile prestate de profesori. „Pichetam Prefectura judetului Teleorman avand in vedere marile probleme…

- Proiectul depus de Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia, privind construcția Secției de Psihiatrie cu ambulatoriu, 50 de paturi, sali de tratamente, consultații și terasa circulabila in partea superioara, a fost aprobat de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP) care,…

- Proiectul depus de Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia, privind construcția Secției de Psihiatrie cu ambulatoriu, 50 de paturi, sali de tratamente, consultații și terasa circulabila in partea superioara, a fost aprobat de Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP) care,…

- Contractul se va derula pe o perioada de 30 de ani, primii patru ani fiind pentru inchidere financiara, proiectare si executie, iar urmatorii 26 ani pentru operare. In situatia devansarii lucrarilor perioadei de 48 luni aferenta lucrarilor de proiectare si executie, partenerul privat va primi din partea…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) a anunțat ca, in data de 17 decembrie a.c., a fost semnat contractul privind proiectarea și execuția lucrarilor la Sala Polivalenta din Constanța. Asocierea de firme care a caștigat licitația este S.C. EUROMATERIA S.R.L, S.C. ADURO IMPEX S.R.L, CONPAT SCARL – DELTA…

- Romania va beneficia de inca o sala de sport. Compania Nationala de Investitii (CNI) anunta ca luni a fost semnat contractul prin care vor fi demarate proiectarea si executia unei sali in Constanta, ce va fi dotata cu 5.000 de locuri. Valoarea toatala a lucrarilor se ridica la 67.912.330 lei, relateaza…

- Compania Nationala de Investitii (institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice) a semnat, in data de 17 decembrie 2018, contractul privind proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii “Sala Sport Polivalenta” din Municipiul…