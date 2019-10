Stadioanele din România, risipă de bani. Florin Jianu: Asta e problema mea, ele nu produc nimic "Domnul Daianu vorbea mai devreme de constructia de stadioane. Sa stiti ca sunt bune si stadioanele, ca tot s-a dat aici exemplul Poloniei. Am vazut in Polonia un stadion in care functiona un hub de afaceri. Problema mea este ca acele investitii nu sunt productive, da? Ele nu fac nimic. Ce facem, avem un stadion cum e stadionul National si pe el avem un eveniment sportiv pe luna. In restul timpului ce facem, stam asa cu el? Pai nicaieri in mediul privat nu poti functiona in acest mod. Hai sa regandim investitiile care aduc valoare adaugata. Facem stadioane, macar in ele sa construim… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

