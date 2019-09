ST. TRUIDEN - GENK // liveTEXT de la 21:30 » Ianis Hagi e titular la campioana Belgiei

Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Romania și Belgia va avea loc pe data de 8 octombrie, pe stadionul echipei CFR Cluj, iar tricolorele se vor reuni cu o saptamana inainte de acest joc. „A fost o saptamana de pregatire la Mogoșoaia, o saptamana de antrenamente in care am insistat pe ceea ce ne-ar putea…

- Genk, formația lui Ianis Hagi, joaca in aceasta dupa-amiaza in deplasare cu FC Bruges, in derby-ul etapei din Belgia. Partida nu e televizata in Romania, dar poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP. ...

- Astfel, meciul Romania U21 – Ucraina U21 va avea loc la Ploiesti, pe arena "Ilie Oana", in data de 10 octombrie. Patru zile mai tarziu, tricolorii lui Mirel Radoi vor intalni Irlanda de Nord, la Voluntari, pe Stadionul "Anghel Iordanescu". ROMANIA U21 debuteaza in preliminariile pentru EURO…

- Genk, formația lui Ianis Hagi, joaca azi, de la ora 21:30, derby-ul cu Anderlecht, echipa lui Alexandru Chipciu. Partida nu e televizata in Romania, dar poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 21:30 » Genk - Anderlecht Vezi AICI live+statistici Echipele probabile: Genk: Coucke…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat la primul sau meci oficial in tricoul formatiei Racing Genk, el inscriind vineri seara golul victoriei in partida castigata de campioana en titre cu scorul de 2-1 (0-1) pe teren propriu cu Kortrijk, in prima etapa a campionatului Belgiei. Mijlocasul roman a inceput…

- Genk, formația lui Ianis Hagi, debuteaza in noul sezon al primii ligi din Belgia contra lui Kortrijk. Partida e astazi, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro. Ianis Hagi este doar rezerva. live de la 21:30 » Genk - Kortrijk Vezi AICI live + statistici Echipele de start Genk: Vukovic - Maehle, Dewaest, Cuesta…

- La doar cateva zile de la transferul lui Ianis Hagi la campioana Belgiei, Genk, Gica Hagi a confirmat inca o data ca oferta belgienilor nu a fost cea mai buna din punct de vedere financiar, dar a contat decisiv proiectul sportiv propus de aceștia. „Ianis este cel mai scump transfer de la Viitorul, dar…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi va efectua vineri vizita medicala inainte de a semna cu Racing Genk, campioana Belgiei, scriu ziarele Het Nieuwsblad si La Derniere Heure. Potrivit La Derniere Heure, negocierile in vederea transferului au intrat in ultima linie dreapta. Daca totul va decurge bine, Ianis…