SSC Farul, scorul etapei in finala campionatului“. Remarcatii lui Petre Grigoras: Ii apreciez mult. Si nu e vorba numai de ei“ (galerie foto + video)

- Farul Constanța a inregistrat scorul etapei in liga secunda dupa ce a trecut cu 5-0, pe teren propriu, de Luceafarul Oradea. In alta partida disputata sambata, Chindia Targoviște, liderul clasamentului, a remizat (0-0) cu Metaloglobus și poate fi egalata de Sportul Snagov.

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta a realizat astazi o victorie la scor, 5 0 4 0 , pe teren propriu, cu Luceafarul Oradea, in etapa a 17 a a Ligii a 2 a.Rezultatul final a fost stabilit inca din minutul 53, marcand G. Paun 13 , Twumasi 33, 44 , Fotescu 40 si Momodou 53 . In minutul 60, oaspetii au…

- In urma acestui rezultat, SSC Farul se afla in clasament pe locul 16 retrogradant , cu 14 puncte.SSC Farul si CS Mioveni au incheiat la egalitate, 3 3 1 2 , meciul de fotbal jucat astazi la Constanta, in etapa a 15 a a Ligii a 2 a.CS Mioveni a condus in minutul 52 cu 3 1, dar SAC Farul a reusit sa egaleze.…

- Aflata intr o situatie dificila in clasament, pe locul 17, retrogradant, inaintea partidei de ieri cu FC Arges, de la Constanta, din etapa a 13 a a Ligii a 3 a, SSC Farul s a mobilizat si a reusit surpriza, invingand cu 3 1 1 1 echipa de pe locul patru. Intre cele doua formatii era o diferenta de 15…

- Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta gazduieste astazi meciul SSC Farul FC Arges, din etapa a 13 a a Ligii a 2 a.In clasament, echipa de pe litoral se afla pe locul 17 pozitie care duce in Liga a 3 a , cu zece puncte, in vreme ce formatia oaspete este a patra in ierarhie, cu 25 de puncte.Echipa…

- Dupa ce, marti, echipa Under 19 a FC Viitorul s a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei de la aceasta categorie de varsta, si formatia de juniori Under 17 a FC Viitorul a patruns in aceeasi faza a Cupei Romaniei U 17.Intr un joc disputat in deplasare, la Constanta, pe stadionul Portul,…

- In cel mai echilibrat meci al etapei a V-a a Campionatului judetean de old-boys „Baracuda", Artra a trecut in urma loviturilor de departajare de Euro Express Full. Plin de neprevazut a fost si duelul dintre Thermonet si AWS Team, in vreme ce Vivendi, Ursii, Eco Optic, Inter Conti, ...

- Echipa de Liga a 2 a SSC Farul Constanta a sustinut astazi un meci amical, intalnind pe terenul ITC din Constanta formatia satelit, FC Farul, din Liga a 4 a.SSC Farul s a impus cu 9 1 3 1 , cinci dintre golurile invingatorilor fiind marcate de Momodou. Au punctat Momodou 5 , Paun 2 , Mbaka, Twumasi,…