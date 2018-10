Echipa SSC Farul (antrenor Petre Grigoras) a incheiat la egalitate, scor 2-2 (0-1), partida sustinuta, sambata, in deplasare, in compania celor de la Aerostar Bacau, in cadrul etapei a 12-a a Ligii a II-a la fotbal. Golurile formatiei constantene au fost marcate de Al. Grigoras (min. 38) si Sabangeanu (min. 90+4). Iata si rezultatele inregistrate in celelalte meciuri ale rundei: Luceafarul Oradea - CS Balotesti 4-1, Metaloglobus Bucuresti - Academica Clinceni 0-1, Energeticianul - ACS Poli ...