- Ajutor financiar de aproape 11.000 de lei, pentru fertilizare in vitro, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de saptamana viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii se vor acorda sub forma de vouchere, in trei transe, doar in baza scrisorii…

- Consiliul Local al Municipiului Buzau se convoaca in sedinta ordinara luni, 26 martie 2018, ora 11,00. Pe ordinea de zi a ședinței sunt 30 de proiecte de hotarare: 1.- proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile prin emisiune de obligatiuni municipale pentru realizarea…

- "Am intrat astazi (miercuri n.r.), de la ora 9,00, in greva foamei. Protestez impotriva alesilor locali, care au depus, ca si mine, juramantul, dar pana acum nu au votat bugetul localitatii. Nu au motive concrete, doar minciuni pentru spatiul public. Eu am muncit pentru proiecte pentru comuna, de…

- Edilul Ion Valerian Alexie sustine ca, din cauza neadoptarii bugetului, primaria a intrat in blocaj si nu mai pot fi platite salarii, facturi la utilitati, contracte etc. "Am intrat astazi (miercuri n.r.), de la ora 9,00, in greva foamei. Protestez impotriva alesilor locali, care au depus,…

- Unul dintre cele mai importante proiecte ale Iasului a ajuns din nou subiect de disputa politica. Reprogramarea sedintei de Consiliul Local (CL) de ieri, in care urma sa fie aprobat planul urbanistic aferent construirii Spitalului Regional de Urgenta (SRU), a starnit un schimb de replici intre presedintele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, luni, o decizie asupra sesizarii PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, dupa ce a amanat, pe 7 martie, luarea unei decizii. In opinia celor 50 de deputati PNL…

- Primarul PNL din comuna Putineiu Stefan Gadea considera ca nerealizarea cea mai mare din mandatul sau de primar este ca nu a reusit in patru ani sa reabiliteze drumul judetean 504, ce leaga judetele Giurgiu si Teleorman prin Putineiu. Primarul Stefan Gadea spune ca lipsa de intelegere cu conducerea…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Proiectul votat miercuri de catre deputati prevede sporuri pentru mai multe categorii…

- Patru blocuri cu 10 etaje, din municipiul Vulcan, vor beneficia de fondurile necesare pentru reabilitarea termica. Banii vin prin Programul Operațional Regional. Este vorba despre blocul de locuințe nr. 44 de pe Bulevardul Mihai Viteazul, de blocurile D5 și D9 de pe Bulevardul Mihai și blocul de…

- Consiliul Local al orașului Uricani nu a aprobat inca bugetul de venituri și cheltuieli, deși este luna martie. Calculele realizate de edilii de la Uricani arata ca administrația a fost lasata fara sume importante de bani. In contextul in care administrația locala nu are buget, specialiștii spun…

- Proiectul realizarii unui Aqua Park la Cluj-Napoca a trecut dupa mai bine de 10 ani de faza de promisiuni facute in campania electorala: Consiliul Local a dat un vot de principiu in favoarea investitiei estimate la 30 de milioane de euro, astfel s-a trecut la faza de realizare a studiilor. Grupul civic…

- OUG care permite primariilor sa taie banii din investiții pentru salarii, pe masa Guvernului Guvernul ar putea adopta in ședința din 1 martie o ordonanța de urgența prin care le permite primariilor sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Proiectul prin care primariile…

- Se dau bani: statul da un nou ajutor de 4.500 de lei! Uite cum poti intra in posesia banilor Potrivit unui nou proiect de lege romanii ar putea primi de la stat un ajutor de 4.500 de lei. Programul, care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto, prevede ca posesorii…

- Consiliul Local al municipiului Turda, a votat astazi, 28 februarie 2018, un PROIECT DE HOTARARE prin care s-a aprobat Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii – DALI si a principalilor

- Bugetul județului Bacau pentru acest an a fost fundamentat plecand de la obiectivele care trebuie atinse in 2018 și in perioada 2019-2021. Concret, președintele Consiliului Județean (CJ), Sorin Brașoveanu, și echipa sa au avut in vedere stimularea și consolidarea creșterii economice, alocarea de sume…

- Profesorii și elevii Liceului Teoretic ”Aurel Lazar” au fost intampinați vineri, 23 februarie, la intrarea in școala cu turta dulce glazurata in ciocolata oferita de eleve din Consiliul Școlar al Elevilor imbracate in costume populare. Proiect educativ Evenimentul face parte din proiectul…

- Consiliul Local Bistrița a aprobat in 2017 un proiect de hotarare prin care echipa de handbal bistrițeana urma sa primeasca o suma importanta din partea municipalitații. Proiectul a fost blocat, iar Consiliul Județean Bistrița-Nasaud a salvat situația. Cum stau lucrurile acum:

- Potrivit anuntului oficial, se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta de indata pentru joi, 22 februarie 2018, ora 15,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Unirii nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan…

- Cu ochii pe fondurile europene, edilii anunta prefaceri urbanistice majore in zona Pietei Cetate, cu demolari masive, construire de hale comerciale, amenajare de drumuri si locuri de parcare. Municipalitatea a comunicat deja ca estimeaza cheltuieli de 6,5 milioane de euro pentru acest…

- Consiliul Local al Muncipiului Baia Mare a adoptat in 16 februarie 2018, hotararea de constituire ca parte civila in dosarul penal indreptat impotriva lui Cristian Șpan pentru suma de 194.333 lei și dobanda aferenta. Numitul Șpan Cristian, impotriva caruia Consiliul Local al Municipiului Baia Mare s-a…

- Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Iasi pe anul 2018 le-a luat doua ore consilierilor ca sa fie votat, dar a scos la iveala un primar cum nu s-a mai vazut. Chiar si alesii liberali au fost pusi in incurcatura de bunele intentii ale lui Mihai Chirica, atunci cand…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, vineri, 23 februarie 2018, ora 12.00, in sala ldquo;Remus…

- Proiectul bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018 va fi analizat si votat de Consiliul Local in sedinta extraordinara de luni, 19 februarie. „In urma dezbaterilor publice si a tuturor etapelor parcurse pana acum, bugetul general al Municipiului Iasi va avea o valoare totala de aproximativ…

- Par desprinse din filmele SF, mai ales daca le privim in comparatie cu penibilele copertine, multe dintre ele gaurite, sub care se adapostesc ploiestenii in asteptarea mijloacelor de transport in comun. La Brazi, primaria anunta ca va investi o suma importanta in statii moderne, similare…

- Ieri, la sala „Remus Opreanu” a Palatului administrativ, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Constanta. Aflate pe ordinea de zi, cele doua proiecte de hotarare privind premierea sportivilor si antrenorilor constanteni pentru rezultate deosebite obtinute in cea de-a doua parte a…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru joi, 15 februarie 2018, ora 10:00, sedinta care are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul ordinii…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern."Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta…

- Gradinița cu Program Prelungit nr.1 Nasaud are placerea de a va invita sa participați alaturi de cadrele didactice din aceasta unitate la un proiect educațional intitulat ”Zambește-mi, am atatea sa-ți spun!”, proiect derulat prin participarea parinților, preșcolarilor și educatoarelor in cadrul unor…

- Consilier liberal și lider al PNLBascov, Dorin Vlasceanu, a dezvaluit, in cadrul conferinței de presa a partidului cum se duc pe Apa Sambetei banii Casei de Cultura “Adriana Trandafir”, din localitate. Conform acestuia se fac cheltuieli exorbitante și nejustificate, motiv pentru care a ridicat aceasta…

- Parteneriat cu scop educativ intre Primaria Alexandria, Inspectoratul Judetean de Politie si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala in Social / Municipalitatea alexandreana pregateste un parteneriat intre institutii pentru cresterea sigurantei in scoli si in afara unitatilor de invatamant,…

- Elon Musk are numai 46 de ani, dar o avere estimata la peste 20 de miliarde de dolari. Numele sau este asociat unor branduri revolutionare la nivel mondial. Musk este locul 21 in topul miliardarilor Forbes. A fost casatorit cu o colega de facultate, Justine, intre 2000 si 2008. Dupa ce aceasta…

- Camera Deputatilor a adoptat, astazi, in calitate de for decizional, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fruncte proaspete in scoli, actul normativ urmand sa mearga la presedintele Klaus Iohannis, spre promulgare. Proiectul asigura aplicarea eficienta…

- Orasul Targu Jiu nu va avea in perioada urmatare un administrator public. Marcel Romanescu, primarul din Targu Jiu, a fost cel care a incercat sa faca demersurile necesare in Consiliul Local pentru incadrarea prin concurs a unui administrator public. Proiectul ...

- Alocarea de fonduri de la Consiliul Județean Cluj este in funcție de apartenența politica a primarilor din județ, cei de la PNL (partid din care face parte și președintele Consiliului Județean, Alin Tișe) primind mai mulți bani decat cei de la PSD. Campia Turzii, care este jumate cat Turda, dar este…

- Municipiul Targu Jiu nu va avea in perioada urmatoare un administrator public. Marcel Romanescu, primarul din Targu Jiu, a fost cel care a incercat sa faca demersurile necesare in Consiliul Local pentru incadrarea prin concurs a unui administrator public. Proiectul lui Romanescu a fost insa respins…

- Consiliul Judetean Alba aloca, pe 2018, bani primariilor, pentru achitarea arieratelor, sustinerea programelor de dezvoltare locala, proiecte de infrastructura si cheltuieli cu drumurile judetene si locale. Din cota defalcata din impozitul pe venit, CJ Alba imparte 9.487.000 lei unitatilor administrative-teritoriale,…

- Repartitia locuintelor sociale disponibile din municipiul Baia Mare va fi hotarata in sedinta ordinara de marti, 30 ianuarie, a Consiliului Local. Proiectul de hotarare pe aceasta tema ce va fi supus votului alesilor locali arata in felul urmator: Proiect de hotarare privind aprobarea repartitiilor…

- Conducerea unitatii doreste ca printr-un proiect al Bancii Mondiale sa fie achizitionate mai multe ventilatoare, dar si incubatoare. „Este vorba despre aparatura foarte scumpa, pana acum am cumparat din bugetul propriu cat ne-am permis. Proiectul este in curs de elaborare, ne-am dori sa putem achizitiona…

- Consiliul Judetean Alba va numi administrator provizoriu la societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” (DPL Alba), la care este actionar unic, dupa ce Mihaela Madaras si-a dat demisia din aceasta functie, la sfarsitul anului trecut. Pozitia va fi preluata temporar de Andrei Liviu Carja. Proiectul privind…

- Florin OANCEA – Primarul municipiului Deva: Vreau sa va spun, foarte pe scurt, o concluzie a zilei de astazi. Dupa cum știți, am inițiat doua proiecte de hotarari, prin care solicitam votul consilierilor locali pentru schimbarea celor doi viceprimari. In disprețul devenilor care…

- 11.879.000 lei au fost alocați, prin votul aleșilor județeni, orașelor și comunelor din județul Buzau, in cadrul ședinței extraordinare care a avut loc la Consiliul Județean Buzau. Banii provin din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata…

- Vesti bune, anul are. Desi, schimbarile pe care le-a adus 2018 ii ingrijoreaza pe majoritatea cetatenilor galateni care vor trebui sa scoata, incepand de luna aceasta, mai multi bani din buzunare pentru platile facturilor, la gaze, pentru energia electrica, pentru taxe si impozite si pentru alte utilitati,…

- Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin. Suma cea mai mare, de 26,78 miliarde de forinti (aproximativ 90 de milioane de euro) o va primi Eparhia Reformata din Ardeal. Din aceste fonduri vor fi finantate deferite programe, achizitii mobiliare si imobiliare, precum si…

- Cladirea Muzeului Județean de pe B-dul Vasile Lucaciu va fi modernizata in cadrul unui proiect transfrontalier. Valoarea investiției depașește 2 milioane de euro. Proiectul de hotarare cu privire la acest demers a fost votat in unanimitate de catre consilierii județeni prezenți la ședința de azi, 10…

- Alesii locali au decis pe data de 20 decembrie majorarea de capital la SC Hale si Piete SA cu suma de 25,5 milioane de lei. Banii urma sa fie folositi strict pentru reamenajarea pietei centrale a Ploiestiului. Doar ca decizia consilierilor locali a fost, din nou, sabotata, de angajatii municipalitatii…

- Peste cinci sute de locuri de parcare din Focșani sunt blocate și nu pot fi inchiriate cetațenilor din municipiu din cauza votului politic din Consiliul Local. Proiectul de hotarare referitor la administrarea locurilor de parcare de catre societatea Parking SA a fost discutat de trei ori in ședințele…

- Aparatura și rețelele uzate fizic și moral, numarul mic de abonați și incasarile tot mai mici au determinat Consiliul Local sa avizeze favorabil, in ședința ordinara din luna decembrie, proiectul de hotarare privind desființarea Serviciului “Stația de Radioficare” Huși. Consiliul Local (CL) Huși a aprobat,…

- FIFA platește o avere cluburilor: 7.100 de euro zilnic pentru fiecare jucator prezent la Mondial! Dinamo va lua 200.000 de euro pentru portarul Jaime Penedo. Forul mondial are 176,9 milioane de euro pregatite pentru a compensa cluburile care dau jucatori la CM 2018, o suma de trei ori mai mare fața…