SSC Farul - Dacia Unirea Braila, sambata, pe stadionul Gheorghe Hagi“: Marinarii“ vaslesc sa iasa din apele tulburi ale clasamentului

- In etapa a 18 a a Ligii a 2 a, SSC Farul Constanta joaca sambata, 24 noiembrie, de la ora 13.00, pe stadionul "Gheorghe Hagildquo;, cu Dacia Unirea Braila. Ambele adversare se afla in clasament pe locuri de retrogradare, 16 cu 16 puncte SSC Farul, 19 penultimul, cu opt puncte Dacia Unirea Braila, astfel…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, nou promovata in Liga a 2 a, sustine sambata, 10 noiembrie, meciul din etapa a 16 a de campionat, intalnind in deplasare, de la ora 11.00, Daco Getica Bucuresti fosta Juventus Bucuresti, retrogradata din Liga 1 la finele sezonului trecut . In clasament, echipa de…

- FC Viitorul sustine maine meciul din etapa a 15 a a Ligii 1, duelandu se pe teren propriu, la Ovidiu, cu echipa Concordia Chiajna.Partida va incepe la ora 18.00.In clasament, FC Viitorul se afla pe locul patru, cu 25 de puncte, in vreme ce Concordia Chiajna ocupa pozitia a zecea, cu 16 puncte.Intalnim…

- Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta gazduieste astazi meciul SSC Farul FC Arges, din etapa a 13 a a Ligii a 2 a.In clasament, echipa de pe litoral se afla pe locul 17 pozitie care duce in Liga a 3 a , cu zece puncte, in vreme ce formatia oaspete este a patra in ierarhie, cu 25 de puncte.Echipa…

- Stadionul central al complexului Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste sambata, 20 octombrie, de la ora 21.00, meciul FC Viitorul Sepsi Sf. Gheorghe, din etapa a 12 a a Ligii 1. Inaintea celor doua meciuri de aseara, FC Voluntari Concordia Chiajna si CFR Cluj Poli Iasi, FC Viitorul se afla pe locul…

- Ionica contra Georgescu, in cel mai așteptat derby al fotbalului argeșean. CS Mioveni si FC Arges se intalnesc, miercuri, 10 octombrie, de la ora 19.30, in derbyul argeșean al Ligii a II-a la fotbal. Meciul se va desfașura pe Stadionul din Mioveni. Derbyul argesean este așteptat cu mare interes de iubitorii…

- Stadionul ITC din Constanta gazduieste marti, 9 octombrie, dubla intalnire FC Farul Constanta CS Navodari, restanta din etapa intai a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta. De la ora 13.00, se joaca meciul de juniori, urmat, doua ore mai tarziu, de partida de seniori. La juniori, FC Farul se afla…

- Tehnicianul echipei Dinamo, Claudiu Niculescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca iti doreste enorm o victorie in meciul de pe teren propriu cu Sepsi Sfantu Gheorghe, din etapa a zecea a Ligii I.“Ne asteapta un meci extrem de dificil cu Sepsi, stiu ce adversar vom avea in fata.…