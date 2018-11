Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru inceput vreau sa comentez putin recatia presedintelui Klaus Iohannis de marti. Eu am vauzt un om in panica, foarte nervos si iritat. Este firesc pentru ca, de fapt, vedem un presdinte care este panicat pentru ca vede cum se dastrama sistemul odios care l-a protejat. Vede cum se strange funia…

- Schimb dur de replici intre cei doi parlamentari - deputatul ALDE Steluta Cataniciu si deputatul USR Lucian Viziteu - in direct la Romania TV. Dialogul dintre cei doi s-a purtat pe tema declaratiilor recente facute de presedintele Klaus Iohannis si de activitatea sa la Cotroceni. "Apropo…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A existat sau nu a existat o rezoluție de clasare in ceea ce-l privește pe domnul Klaus Iohannis? A existat una sau au existat noua asemenea rezoluții, toate in cauze penale? A existat un asemenea document sau nu a existat in dosarul care a ajuns a Cotroceni cu propunerea…

- ''Trebuie sa lamureasca aceasta chestiune. Nu ar fi nicio scuza pentru el daca aceasta rezoluție de clasare ar fi in dosar și ar fi arhivata, cum spune domnul Traian Basescu și nu ar fi vazut-o el. Daca sistemul funcționeaza, ar fi trebuit sa fie imediat informat ca exista acest document in dosar.…

- ”Am ajuns, in linii mari, la concluzia, ca lui Klaus Iohannis, pe de-o parte, i s-a aratat pisica, pe de alta parte, i s-a spus, in mod implicit, ca a fost ajutat ca sa scape de acel dosar penal. In al treilea rand, i s-a plantat acolo o capcana, care a ramas in arhivele de la Cotroceni și care,…

- Dupa consultarile de la Cotroceni, Liviu Dragnea a pecizat ca i-a lasat lui Klaus Iohannis o lista de 7 întrebari pe temele justiției. Realitatea TV a intrat în posesia documentului lasat de delegatia PSD la Cotroceni.

- Liderii PSD s-au reunit, miercuri, in ședința Biroului Permanent Național pentru a decide daca vor trimite o delegație la Cotroceni, la consultarile convocate de președintele Klaus Iohannis, pe tema justiției.Inaintea ședinței, liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit sa dea niciun indiciu despre…

- Ludovic Orban a declarat, luni, ca va semna, in numele PNL, o declarație-angajament in privința Legilor justiției, pe care o va inmana președintelui, Klaus Iohannis. Șeful statului a chemat, miercuri la Cotroceni, partidele la consultari pe aceasta tema."Voi semna in numele PNL aceasta declarație…