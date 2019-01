Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii filialei MediaSind TVR din cadrul Sindicatului Roman al Jurnalistilor MediaSind au decis, marti, in sedinta Conferintei anuale, strategia pe care organizatia sindicala o va aplica in anul 2019 pentru apararea drepturilor angajatilor Societatii Romane de Televiziune (SRTV). …

- Consumul excesiv de alcool nu le este deloc strain romanilor care, an de an, de sarbatori, aleg sa bea fara masura. Efectele pe care alcoolul in exces le are asupra organismului sunt insa unele devastatoare, iar specialiștii trag un semnal de alarma.Atat femeile, cat si barbatii, ar trebui…

- Michal Kurtyka, președintele Conferinței de la Katowice, exuberant la sfarșitul a doua saptamani de negocieri privind schimbarile climatice. SURSA: http://enb.iisd.org Negociatorii din 196 de țari participanți la Conferința anuala ONU privind schimbarile climatice (COP24) au ajuns sambata noapte la…

- Joi, 13 decembrie 2018, va avea loc conferința „Elitele și conștiința publica” susținuta de catre Prof. Dr. MIRCEA PLATON, redactorul-șef al revistei „Convorbiri literare” din Iași. Evenimentul va avea loc la Biblioteca județeana „Petre Dulfu”, incepand cu ora 16:00. „Unitatea de generații nu trebuie…

- Astazi a avut loc evenimentul de lansare a Strategiei nationale pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030, organizat de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila. Strategia cuprinde o serie de recomandari care vor asigura implementarea Agendei 2030 in Romania, informeaza Biroul de Presa al Guvernului…

- Cu prilejul vizitei oficiale efectuate in Republica Franceza, reședintele Romaniei, Klaus Iohannis, a purtat marți, 27 noiembrie a.c., convorbiri oficiale cu președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.In cadrul discuțiilor, au fost abordate aspecte legate de relația…

- Facebook a picat. Problemele cu rețeaua de socializare au inceput sa fie semnalate la orele pranzului. Facebook a inceput sa aiba probleme la incarcare, ulterior avand momente in care revenea la normal. Dificultațile tehnice au continuat, insa, iar acestea nu par a fi remediate la momentul…

- Duminica, 11 noiembrie, la Tinca a avut loc o intalnire a conducerii centrale și zonale a AUR cu comunitațile de romi din Bihor. Au participat Vasile Burtea, președinte onorific al AUR, Alecu Ionel, președinte la nivel național al AUR, Cornel Eremia, coordonator AUR pentru Ardeal (Nord-Vest), Gavril…