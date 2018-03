Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Parlamentara de Control a SRI e pusa pe fapte mari. Chiar seful Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, a fost luat in colimator. Claudiu Manda a facut anuntul si a spus ca asteapta mai multe documente lamuritoare. Hellvig ar fi fost in stare de incompatibilitate in 2004, iar…

- Claudiu Manda, președintele Comisiei de Control al SRI din Parlament, a anunțat ca a discutat cu șeful SRI, Eduard Hellvig despre desecretizarea protocoalelor incheiate de Serviciu. SRI a anunțat ca e de acord cu desecretizarea acestora, dar, surpriza abia acum vine. Parchetele sunt cele care trebuie…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca nu stie daca a primit o invitatie de participare la sedinta de bilant a Serviciului Roman de Informatii, dar a mentionat ca presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI este cel care va fi prezent, din partea…

- Klaus Iohannis participa la raportul de activitate al SRI. Serviciul Roman de Informatii (SRI) prezinta luni, 26 martie, raportul de activitate pentru anul 2017. Presedintele Klaus Iohannis va participa la eveniment au declarat surse oficiale. Seful statului a participat la sedinta de bilant a SRI si…

- Serviciul Roman de Informatii vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI, acesta anuntand ca directorul Serviciului, Eduard Hellvig, va veni in Comisia de Control inainte de desecretizare.

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat luni presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii…

- Desecretizarea protocoalelor DNA-SRI au deschis o noua Cutie a Pandorei. Astfel, resedintele Comisiei de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca directorul SRI, Eduard Hellvig, l-a informat ca doreste sa desecretizeze protocolul SRI-DNA, iar inainte de a face acest lucru a cerut…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- El a dat ca exemplu un alt moment cand s-a lovit de refuzul unui șef al instituției și nu a avut nici o putere pentru a putea reacționa. "Aduceți-va aminte ca eu am cerut desecretizarea de la SIE a realitații daca Victor Ponta a fost ofițer acoperit. Am primit un refuz de nu m-am vazut, cat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri seara, la Antena 3, ca luni dimineata va cere Ministerului Public desecretizarea protocolului cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI…

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat vineri, pentru mediafax.ro, ca membrii comisiei vor discuta in urmatoarea sedinta daca vor cere SRI desecretizarea protocolului denuntat dintre Serviciu si Parchetul General, adaugand ca are nevoie de acesta numai pentru raport.

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat ''foarte repede'' la Comisia parlamentara de control asupra activitatii SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii in formarea Guvernului USL in 2012, a afirmat vineri, la RFI, presedintele Comisiei,…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca va cere verificari din partea Comisiei de Control SRI, dupa ce au aparut informatii ca in sediul DNA au fost prezenti ofiteri ai serviciilor straine.

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, miercuri, la Senat ca este convins de faptul ca președintele PSD Liviu Dragnea spune adevarul, și daca se dovedește implicarea SRI in formarea Guvernului USL din 2012, atunci ar trebui schimbate toate legile si create institutii care nu sunt abuzive. “Daca lucrurile…

- Dragnea promite ca dezvaluirile vor continua: ”Ii las sa se afunde și mai mult, aseara a fost doar primul episod”, a spus președintele PSD, miercuri, la Parlament despre acuzațiile pe care i le-a adus lui Ponta, potrivit carora a facut Guvernul, in 2012, cu lista de miniștri data de șeful SRI George…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. Declarația senatorului vine in contextul in care Liviu Dragnea l-a acuzat…

- Coldea, intrebat daca Dragnea a oferit voluntar informatii SRI: "Nici nu confirm, nici nu infirm" Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, membru al Comisiei de control SRI, a sustinut, miercuri, ca, Florian Coldea a afirmat ca au existat politicieni care se ofereau voluntar sa dea informatii SRI si l-a…

- "Florian Coldea a declarat ieri in cadrul audierilor din Comisia de control a SRI ca au existat politicieni care se declarau voluntari sa ofere informatii si solicitau pentru acest lucru intalniri cu conducerea Serviciului Roman de Informatii. In acest context, l-am intrebat pe Florian Coldea daca…

- Fostul prim-adjunct al Comisiei SRI, Florian Coldea, avertizeaza asupra faptului ca toata lupta din spațiul public și demersurile din ultima vreme tind sa se transforme intr-o vanatoare de vrajitoare, care afecteaza statul roma, dincolo de ”atracția pentru mister, spioni și conspirații”. El a facut…

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in Romania și atunci spune…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior va fi audiat, marți, in comisia pentru controlul SRI, in calitate de fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI). Și fostul adjunct al serviciului Florian Coldea urmeaza sa vina in fața parlamentarilor pe 6 martie. Pe 2 februarie,…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii si actual ambasador in SUA, George Maior, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce la inceputul lunii a avut o intalnire cu seful comisiei, Claudiu Manda, in cadrul careia, departe de presa, a stabilit detaliile privind procedura audierii.…

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, susține ca Serviciu Roman de Informații ar fi informat ANI despre o posibila incompetibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor.

- Dragnea, intrebat de ce nu a vorbit cu Iohannis despre șeful SPP: Pentru ca nu am vrut!, a spus liderul PSD, marți, la Parlament, dupa votarea in plenul comun a celor doua Camere a constituirii comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului Roman de Protecție și Paza (SPP). …

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu.

- Liviu Dragnea, președintele PSD, il critica pe senatorul Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, pentru intalnirile pe care acesta le are cu persoanele invitate la audieri in comisie, in afara cadrului instituțional.„Intrebați-l pe el. Nu vreau sa-i…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- Fostul director al Serviciului Roman de Informatii este asteptat in fata Comisiei parlamentare de control asupra activitatii SRI peste aproximativ trei saptamani. Mai exact, pe 27 februarie. George Maior a avut si vineri o discutie cu seful acestui for, iar la finele acestei intrevederi, senatorul Claudiu…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, fost director al Serviciului Roman de Informatii, a afirmat vineri ca a avut o discutie "foarte buna" cu presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, precizand ca "este in interesul tuturor" sa fie clarificate anumite…

- 'Nu e o intalnire in care sa vrem sa spunem foarte multe lucruri in spatiul public. O sa fac o informare in presa despre ce am discutat acolo. (...) Dorim sa discutam chestiunea aceasta procedurala, partea de invitatie, partea formala. Nu e in tara de fiecare data, sa poata sa vina oricand. O sa…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi „executat”. Liderul PSD Liviu Dragnea a relatat,…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a declarat miercuri ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisia de control, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta. "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda…

- Claudiu Manda e pe val, mai ales dupa ce a preluat in forta haturile Comisiei parlamentare de control a Serviciului Roman de Informatii de la un Adrian Tutuianu care se numara printre marile deceptii politice ale anului trecut. Iar atat prestatia combativa din cadrul comisiei, cat si loviturile de imagine…

- Condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare in dosarul devalizarii FNI, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu isi asuma, de dupa gratii, rolul de analist al societații romanești. Intr-o postare pe blogul sau, fostul mogul de presa face un top al politicienilor, jurnaliștilor si analiștilor pe care ii apreciaza.…