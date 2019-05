Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proporții in dosarul in care Claudiu Lup, polițistul de la Serviciul de Permise Auto este judecat pentru luare de mita, iar Ilie Vartolomei pentru dare de mita și trafic de influența! Ceea ce apararea a banuit, s-a confirmat! Serviciul de Informații și Protecție Interna (SIPI) este implicat…

- Mai multe persoane trimise in judecata, intr-un dosar de fraudare cu fonduri europene, au cerut in instanța ca Direcția Naționala Anticorupție-serviciul teritorial Alba Iulia și Serviciul Roman de Informații sa comunice daca au colaborat in filarea, interceptarea convorbirilor sau supravegherea persoanelor…

- Primaria comunei Vințu de Jos a dat in judecata Asociația Sportiva ”Mureșul Vințu de Jos”, de la care solicita returnarea sumei de aproape 670.000 de lei, bani achitați pentru desfașurarea unor activitați sportive și care au fost cheltuiți ilegal, ca urmare a unei constatari a Camerei de Conturi Alba.…

- Curtea de Apel Bucuresti a incuviintat miercuri, 24 aprilie, cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale in dosarul Realitatea. Dosarul a fost inchis in luna ianuarie a acestui an."Admite cererea de redeschidere a urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat, in data de 16 aprilie 2019, sentința definitiva in dosarul penal in care un magistrat de la Curtea de Apel Alba Iulia a fost judecat pentru savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa. Instanța suprema a respins apelul judecatorului N. Cristina și a…

- Florin Dan Secareanu, fost sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna Constanta, a fost achitat definitiv. Decizia instantei a fost data astazi, in urma apelului impotriva sentintei penale nr.106 F 09 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I penala in dosarul nr. 4365…

- Motivarea CCR contine date devastatoare legate de modul in care s-a infaptuit Justitia prin aplicarea protocoalelor secrete din 2009 si 2016 intre SRI si Ministerul Public si cum a ajuns Serviciul sa exercite atributii de cercetare penala in orice domeniu. Urmeaza 19 dintre cele mai grave abateri. 1.Inalta…

- Atacuri lansate de vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, la adresa fostului șef de stat Traian Basescu și la adresa procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, pe tema protocoalelor semnate de Romania cu mai multe țari, printre care și Rusia."Citesc urmatoarele…