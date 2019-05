Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Augustin Lazar a cerut, marți, incetarea procesului in care procurorul general contesta propunerea de revocare din functie, motivand ca a incetat calitatea clientului sau, prin pensionare. Curtea de Apel Alba Iulia a ramas in pronunțare, conform Mediafax.Citește și: Elena Udrea…

- Motivarea CCR contine date devastatoare legate de modul in care s-a infaptuit Justitia prin aplicarea protocoalelor secrete din 2009 si 2016 intre SRI si Ministerul Public si cum a ajuns Serviciul sa exercite atributii de cercetare penala in orice domeniu. Urmeaza 19 dintre cele mai grave abateri. 1.Inalta…

- Daca Laura Codruta Kovesi va ajunge procuror-sef al Parchetului European (EPPO), va avea de solutionat un prim dosar in legatura cu Romania. Jurnalistul Lucian Davidescu a trimis catre EPPO prima sesizare, in care este vizat Serviciul Roman de Informatii. Jurnalistul anunta pe blogul sau, riscograma.ro,…

- Serviciul Roman de Informatii, Politia si Jandarmeria au derulat, joi, la Alba Iulia, o operatiune de cautare a unor presupusi teroristi care ar fi amplasat o bomba in apropierea cladirii in care functioneaza Curtea de Apel, Institutia Prefectului si Consiliul Judetean.

- Exercițiu antiterorist de amploare in centrul municipiului Alba Iulia, joi dupa amiaza. Serviciul Roman de Informații, Poliția și Jandarmeria au derulat o operațiune de cautare a unor presupuși teroriști care ar fi amplasat o bomba in apropierea cladirii in care funcționeaza Curtea de Apel, Instituția…

- Curtea de Apel Alba Iulia a incetat definitiv procesul penal impotriva lui Viorel Roman dupa ce a constatat nu doar ca faptele s-au prescris, dar si dupa ce milionarul a precizat ca nu doreste continuarea procesului. Scapat de cei trei ani de inchisoare cu executare pe care ii primise in prima instanta…

- Viorel Roman, un afacerist din Iasi, a scapat de inchisoare si de plata unor daune de peste 3 milioane de lei catre o femeie de afaceri din Alba pe care a inselat-o in urma cu aproape 10 ani. Curtea de Apel Alba Iulia a constatat prescrierea infractiunii de inselaciune.

- Minutul de interceptare costa 2,57 lei, iar ora de filaj este 314 lei, se arata intr-un document transmis de Direcția Naționala Anticorupție (DNA) Brasov instantei, in dosarul retrocedarilor ilegale in care sunt vizati Paul al Romaniei, Dan Andronic si Remus Truica. Procurorii DNA Brasov au transmis,…