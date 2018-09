Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii a informat despre pericolul pestei porcine din iunie 2016, iar pana in august 2018 au fost facute 132 de informari pe acest subiect a anuntat, joi seara, presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii Serviciului, Claudiu Manda. Acesta a explicat ca informatiile…

- "Oamenii trebuie sa fie despagubiti, dar si sprijiniti, cand aceasta problema trece, sa isi repopuleze efectivele de suine. S-a discutat despre o despagubire de la un nivel minim de greutate de fiecare animal sacrificat. Ministerul Agriculturii face o propunere de act normativ cu care sa intram saptamana…

- Uniunea Salvati Romania (USR) cere demisia sefului Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, pe motiv ca "incompetentii pusi in functii publice pot distruge sectoare economice intregi", consecintele pestei porcine africane fiind…

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anuntat, miercuri, ca s-au inregistrat 781 de focare de pesta porcina, in zece judete, peste 120.000 de porci fiind deja sacrificati. ”Este cea mai grava boala a animalelor de…

- Vineri, 24 august, a fost stins un alt focar de pesta porcina africana, diagnosticat de la inceputul lunii iulie a acestui an, intr-o gospodarie din localitatea Sarauad, judetul Satu Mare, arata un comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA.

- Pesta porcina africana s-a extins in 98 de localitati din opt judete, fiind confirmate in total 545 de focare, insa in zona de sud-est a Romaniei evolutia bolii este extrem de agresiva, conform datelor publicate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524, dintre care 521 in gospodariile populatiei, a anuntat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, adaugand ca pesta a avut o evolutie agresiva,…

- Actul normativ stipuleaza ca in condițiile in care exista cazuri de porcine neidentificate, este necesar ca, in cadrul masurilor aplicate pentru lichidarea rapida a focarelor de pesta porcina africana, aceste animale sa fie identificate și inregistrate, potrivit legii, inainte de evaluare și ucidere…