- Senatorul PSD Serban Nicolae sustine ca avizele serviciilor de informatii in procedura de numire a ministrilor era, de fapt, un instrument de santaj folosit de Traian Basescu. Astfel, premierul desemnat Viorica Dancila va ignora avizele primite de la SRI. Cutuma institutionala spune ca premierul cere…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, la la TVR, vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu. Potrivit acesteia, Comitetul Executiv National (CExN) al PSD a decis, in ultima…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a reacționat dur dupa dce președintele Iohannis a aprobat pe Viorica Dancila in funcția de prim-ministru al Romaniei susținand ca formațiunea pe politica pe care o reprezinta va vota impotriva Guvernului condus de noul premier.

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă…

- "M-am bucurat mult, in primul rand pentru ca este vorba despre o femeie. Este sefa Organizatiei de Femei din PSD, este liderul grupului parlamentarilor europeni PSD, o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat, cu care eu am lucrat extraordinar de bine. Sunt convinsa ca este o alegere…

- Lucrurile se complica la PSD. Surse politice spun ca presedintele Klaus Iohannis nu este de acord cu interimatul lui Paul Stanescu în fruntea Guvernului. Potrivit unor surse, Klaus Iohannis l-ar vrea pe Mihai Fifor, ministrul Apararii Naționale, pentru preluarea funcției lui Mihai Tudose.…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat luni ca, in privinta realizarii podului suspendat peste Dunare, de la Braila, "s-a intrat in linie dreapta", acesta fiind "un obiectiv major" si "un element de siguranta nationala"."S-a intrat in linie dreapta. Este un obiectiv major, (...) este si un element de siguranta…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni, 15 ianuarie, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate cu privire la legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 care a adus modificari majore procedurii de numire si demitere a conducerii arbitrului telecom (ANCOM),…

- "Intrebarea la care trebuie sa raspunda ei intre ei și apoi sa ne raspunda și noua, ca sa știm daca se mai poate avea incredere in ei, este urmatoarea: cum au ajuns Grindeanu și Tudose premieri? A fost un compromis cu statul paralel? Sau statul paralel le captureaza premierii și ii invarte cu cheița?…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit in cadrul unei emisiuni la Antena 3 si despre activitatea Guvernului, dar si despre restructurarea acestuia."Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetatenii. Noi ne am indeplinit partea de guvernare pentru perioada de timp. Am marit salariile, pensiile, am inceput anul…

- Peste 17.500 de vranceni ce figureaza in evidențele Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea ca beneficiari de pensii de invaliditate de orice grad sau de urmaș vor putea cumula pensiile cu venituri obținute din activitați independente, respectiv drepturi de autor, proprietate intelectuala…

- Din culisele PSD apar tot felul de informații dintre cele mai controversate. Surse politice vorbesc despre comasarea unor ministere și trecerea Guvernului prin Parlament. Totodata, Antena 3 transmite, tot pe surse politice informația potrivit careia s-ar incerca inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Vaduvele și veteranii de razboi, precum și accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat vor primi, in acest an, cate 370 lei pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, al energiei electrice sau termice pentru nevoi casnice, potrivit unei Hotarari de Guvern aprobate, cu 10,5% mai mult fața…

- Guvernul a modificat si completat legislatia achizitiilor publice, prin ordonanta de urgenta. Scopul modificarilor este, potrivit Executivului, de a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si de a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Insa dupa aceste…

- Guvernul acorda ajutoare financiare pentru vaduvele și veteranii de razboi, in prag de sarbatori. Vaduvele și veteranii de razboi, precum și accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat vor primi, in acest an, cate 370 lei pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, al energiei electrice…

- Conform unui comunicat al Executivului, de aceasta suma vor beneficia in total 10.066 de persoane. Fondurile provin din bugetele pe anul 2017 ale Ministerului Muncii (pentru 9.438 persoane), Ministerului Apararii (327 persoane), Ministerului Afacerilor Interne (300 persoane) si Serviciului…

- Proiectul a fost depus la Senat si este cel la care a lucrat Ministerul Dezvoltarii Regionale, scrie News.ro. Codul administrativ urmeaza sa fie dezbatut in procedura de urgenta, iar marti au fost trimise solicitarile pentru punctul de vedere al Guvernului si avizul Consiliului Legislativ.…

- Avocatul Poporului (AP) sesizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 80/1995 referitoare la statutul cadrelor militare si Ordonanta de urgenta a Guvernului (OUG) nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari…

- In acest moment in Romania exista opt structuri specializate care efectueaza interceptari, acestea solicitand si obtinand mandate de siguranta nationala, a declarat, duminica seara, fostul ofiter al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Daniel Dragomir. „( Sunt) toate serviciile de informatii, care…

- Daniel Dragomir a declarat, duminica, ca, in acest moment, in Romania exista opt structuri specializate care fac interceptari. "(Sunt) toate serviciile de informatii, care sunt sase, DNA, care are o structura proprie, si se adauga o structura specializata in cadrul IGPR, care face astfel de…

- Legea 303/2004, prima din calupul legilor justiției, a trecut de Camera Deputaților și merge la Senat. Aici, senatorul Șerban Nicolae a venit cu o serie de amendamente, fața de varianta din camera inferioara. Principalele modificari apar la raspunderea penala și pecuniara a magistraților și se introduce…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri ordonanta de urgenta a Guvernului privind plata defalcata a TVA cu mai multe modificari, printre care si faptul ca masura este obligatorie pentru companiile care au datorii la plata acestei taxe sau se afla in insolventa, informeaza AGERPRES . Au fost inregistrate…

- Curtea Constituționala a admis excepția de neconstituționalitate din Legea cu privire la verificarea titularilor și candidaților la funcțiile publice, și anume prevederile ce se refera la judecatori. Curtea s-a pronunțata ca urmare a sesizarii formulate de catre judecatoarea Domnica Manole, eliberata…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o hotarare privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara 'Cantacuzino', informeaza un comunicat al Executivului transmis Agerpres. Conform sursei citate, actul normativ reglementeaza stabilirea modului de organizare…

- ”Romania este totuși un stat suveran. Expresia suveranitații poporului roman o reprezinta Parlamentul. Ori din punctul asta de vedere e inacceptabil sa folosești formule de genul ”cerem Parlamentului Romaniei sa respinga niște propuneri”. Așa ceva nu se poate face. Niciun stat nu poate cere nimic…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii cu privire la acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului roman, aceștia putand sa foloseasca gratuit un spațiu cu destinația de cabinet de lucru, pe langa reședința de protocol. …

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, la Antena 3, despre creșterea euro: "Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o.…

- Dupa ce premierul Mihai Tudose a declarat la Antena 3 ca BNR trebuia sa intervina in privinta cursului valutar si nu a facut-o, Adrian Vasilescu, consilierul Guvernatorului Isarescu a explicat la RFI ce poate si ce nu poate sa faca Banca Nationala: "Noi de la Banca Nationala spunem si asta este realitatea:…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, joi seara, ca legea pensiilor este în lucru și poate va fi gata anul viitor, spunând ca este "cea mai grea lege" pe care o poate avea România în prezent."Punctul de pensie crește de la anul. Legea pensiilor este în lucru,…

- La mijlocul acestei luni, Senatul respingea cu o majoritate larga o propunere legislativa a liberalilor ce prevedea interdicția de a candida pentru un loc in Parlament persoanelor care au fost condamnate definitiv. Cu o luna inainte, Emmanuel Macron promulga in direct legile moralizarii vieții publice,…

- Presedintele Comisiei parlamentare de control a SRI, Claudiu Manda, a relatat, miercuri, dupa audierea în comisie a generalului Dumitru Dumbrava, ca prevederile legale au permis SRI sa solicite mandate de interceptare pe siguranta nationala chiar daca nu era identificata savârsirea…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a spus ca unul dintre subiectele abordate la audierea generalului SRI Dumitru Dumbrava, fost sef al Directiei juridice si actual secretar general al Serviciului, a fost modul in care se solicitau si aprobau mandatele de interceptare pe siguranta nationala. Dumitru…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, recent, intr-o emisiune televizata, ca liderul de sindicat Bogdan Hossu, președintele Cartel Alfa se opune inlocuirii tichetelor de masa cu norma de hrana pentru ca are ”interes direct” intr-o companie de profil. In replica, Hossu spune ca aceasta…

- Legea ar urma sa fie valabila si pentru domeniul privat insa aici patronii vor decide daca vor oferi in continuare bonurile de masa sau vor acorda norma de hrana, care va fi supusa impozitarii. Articolul 18 din legea salarizarii este cel care reglementeaza indemnizatia de hrana. Acesta prevede…

- Numarul de mandate de interceptare pe siguranța naționala a crescut de la 48 în 2004 la 2.497 în 2014. Datele apar într-o situație privind numarul de mandate obținute pe Legea siguranței naționale și pe Legea privind combaterea terorismului, transmisa de SRI comisiei parlamentare…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a prezentat miercuri o situatie cu numarul de mandate solicitate si obtinute pe Legea sigurantei nationale, potrivit SRI."Ne-a venit un raspuns de la SRI, unul clasificat si unul neclasificat, privind mandatele solicitate…

- ”Am transmis Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului «pentru a se clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale si Anticoruptie», saptamana trecuta, ca nu imi dau «acordul de vointa» de a fi audiata, in temeiul Legii nr. 96/2006”, se arata intr-o declaratie…

- Un proiect de lege initiat in primavara lui 2014 de senatorul PSD Serban Nicolae de modificare a Codului Penal, care prevede ca orice cetatean care dezvaluie informatii din dosarele penale risca o pedeapsa de pana la trei ani de inchisoare, se afla pe ordinea de zi a sedintei de marti a comisiei juridice…

- Casa de pensii sectoriala a M.Ap.N. a achitat, pe data de 7 noiembrie, unui numar de peste 7.000 de pensionari militari, diferentele rezultate intre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 si cele stabilite in baza Legii nr. 119 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si…

- Legislatia in vigoare nu permite statului roman sa achizitioneze actiuni la societati, nefiind pana in prezent reglementat mecanismul prin care statul, la randul sau, ca si ceilalti actionari, sa isi poata consolida pozitia de actionar. In aceste conditii, „este necesara constituirea cadrului legal…

- Deputatul PSD Florin Iordache, autorul celebrei OUG 13, nu intelege de ce presedintele Klaus Iohannis este nemultumit de modificarea legilor justitiei, precizand ca propunerile imbunatatesc legislatia in domeniu. 0 0 0 0 0 0 "Nu stiu ce inseamna pentru presedinte procedura viciata.…

- Masuri de ordine publica la meciul FCSB – Hapoel Beer Sheva, joi (ora 22.05). COMUNICATUL JANDARMERIEI: ”Cu ocazia partidei de fotbal dintre FCSB și Hapoel Beer Sheva, care se va disputa joi, 02 noiembrie a.c., incepand cu ora 22.05, pe stadionul Arena Nationala, Jandarmeria Capitalei va asigura masurile…

- Deelegatia Bancii Mondiale a fost condusa de catre Tatiana Proskuriakova, manager de tara, care l-a informat pe premierul Tudose de decizia luata de catre BM. ”Salutam decizia Bancii Mondiale de a sprijini modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, domeniu prioritar…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca nu se va schimba varsta de pensionare, in pofida cerintelor venite de la Bruxelles. Ea a sustinut, de asemenea, ca legea pensiilor este gata de la 1 octombrie, asa cum a promis, dar acum se calculeaza impactul si…