Sri Lanka: Stare de urgenta, dupa violente care au vizat minoritatea musulmana

Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterii DGA au descins marti dimineata, 6 martie, la Spitalul de Urgenta din Alexandria, judetul Teleorman, intr-un caz de coruptie. Managerul spitalului a declarat ca este vorba de medicul Virgil Rosoiu, dar ca nu cunoaste acuzatiile ce i se aduc acestuia.

- Alex Dumbrava explica de ce a abandonat cursa peste Atlantic. Echipajul din care face parte si temerarul roman se afla de vineri, 23 februarie, in Las Palmas, Gran Canaria, la 1.100 km de start, pentru reparații la desalinizator (echipamentul ce produce apa potabila). Ambarcațiunea va suferi in perioada…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la...

- Operatiunile de cercetare a zonei si ancheta la locul de prabusire a avionului rusesc de pasageri Antonov An-148, în apropiere de Moscova, vor dura cel putin o saptamâna, a anuntat luni ministrul rus pentru Situatii de Urgenta, Vladimir Puskov,

- Un Boeing 737 al companiei Ryanair care a decolat vineri seara in jurul orei 21:55 de la Bucuresti cu destinatia Dublin a revenit pe Aeroportul Henri Coanda la aproximativ o ora de la decolare, purtatoarea de cuvant a aeroportului Ana State declarand ca pilotii au cerut sa se intoarca de urgenta.…

- Avand in vedere ca respectarea regulilor si masurilor de prevenire a situatiilor de urgenta, precum si adoptarea unui comportament adecvat, conduc la evitarea sau limitarea semnificativa a producerii unor evenimente negative, soldate cu victime, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi ordonanta de urgenta privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati, angajati din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a anuntat Nelu Barbu,…

- Astazi, 8 februarie 2018 are loc sedinta Guvernului Romaniei. Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sunt urmatoarele: PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri fiscal bugetare PROIECTE DE HOTARARI PROIECT DE HOTARARE privind acordarea…

- Blocul Național Sindical, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, anunța astazi, 08 februarie 2018, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite,…

- Parlamentul leton a aprobat joi, 8 februarie, in lectura preliminara, proiectul de lege privind transferul școlilor minoritare incepand cu anul 2020 in sistemul de predare a celor mai multe discipline in limba de stat a Letoniei, transmite Delfi. La ședința Parlamentului, ministrul Educației și Științei…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare,…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, masurile luate in sistemul public – blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor – si afirma ca, in sanatate, acestea vor duce la decesul a ”sute si mii de oameni” in spitale…

- Blocul National Sindical (BNS) nu a blocat avizul din cadrul Consiliului Economic si Social (CES) pentru o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time, a declarat, marti, pentru AGERPRES, presedintele BNS, Dumitru Costin. Declaratia liderului sindical vine in contextul in care…

- Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii din Cluj-Napoca aduce la cunoștința parinților faptul ca, în aceasta perioada, numarul copiilor ce ajung sa fie consultați în regim de urgența este din ce în ce mai mare. Astfel, doar în zilele de 3 și 4 februarie 2018, un…

- Presedintele din Maldive, Abdulla Yameen, a decretat starea de urgenta pentru 15 zile, a anuntat luni adjunctul sau Azima Shukoor, adancind si mai mult criza politica cu care se confrunta acest arhipelag din oceanul Indian, o destinatie favorita pentru turismul de lux, scrie AFP.

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim.Citeste si: Ministrul Muncii IESE LA RAMPA…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Exercitarea autoritatii statului realizata la nivelul I.S.U.J. Galati prin activitatea Inspectiei de Prevenire s-a materializat in anul 2017 prin inspectii sau controale individuale, colective, dar si prin actiuni de controale tematice inopinate. ISU a planificat si desfasurat 780 inspectii de prevenire,…

- Miercuri, efectivele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” al județului Vaslui au efectuat doua exerciții tactice, cu forțe și mijloace in teren. Primul a fost organizat de Detașamentul de pompieri Vaslui și a avut ca scop intervenția forțelor specializate…

- O femeie de 33 de ani a ajuns joi dimineata la spital cu arsuri de gradul I si II in urma unei explozii produse la locuinta sa din localitatea Hintasti, neurmata de incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victima a fost transportata…

- Daniel Tudorache a exemplificat timpul necesar pentru construirea unui patinoar. Pentru o primarie de sector, realizarea unei astfel de construcții ar dura aproximativ doi ani, in timp ce Ion Țiriac a reușit sa construiasca un patinoar in Otopeni, in doar 70 de zile. "Ca sa asfaltezi o strada…

- „Mare e gradina Domnului...! Am ajuns s-o vad și pe asta, pe strazile din orașul nostru ajuns vedeta... Nici nu știu daca e de ras sau de plans...?”, a comentat ieri, pe facebook, bistrițeanul care l-a surprins și filmat ieri pe Beni plimbandu-se tacticos, in pielea goala, prin oraș...

- Noul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in ședința de guvern de miercuri va fi adoptata o Ordonanța de Urgența prin care sa fie eliminata Declarația 600, prin care persoanele cu venituri din activitați independente erau obligate sa plateasca la ANAF sume trimestriale pentru CAS…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, din cauza unor probleme la rinichi. Pentru ca situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaboreaza de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sanatate a acesteia.

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au depistat 15 cetateni straini care nu isi justificau prezenta in zona de responsabilitate. "In urma verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stablit ca cele 15 persoane sunt cetateni irakieni…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, in orașul Reșița. Pompierii carașeni s-au luptat cu flacarile, care au cuprins o casa, doua anexe și o mașina, aproape șase ore. Din feriricire, nicio persoana nu a fost ranita. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- Liderii PSD au luat act de decizia lui Florian Bodog de a se retrage din cursa pentru funcția de ministru al Sanatații, iar in locul acestuia va fi numita Sorina Pintea, managerul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia...

- Un cetatean român a fost ranit usor în accidentul feroviar produs joi în Italia, acesta fiind transportat la spital si, ulterior, externat, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat remis AGERPRES. Conform sursei citate, Consulatul General…

- Potrivit acestuia, echipajele medicale ale ISU au actionat, in ultimele doua zile, pentru identificarea si acordarea ajutorului medical persoanelor fara adapost din municipiile Botosani si Dorohoi. In urma actiunilor, au fost identificate si transferate intr-un centru social din municipiul…

- Noua unitati spitalicesti si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov asigura, miercuri, asistenta medicala, de Ziua Unirii Principatelor Romane, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti.

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca scaderea numarului interventiilor SMURD la nivel national este cauzata,…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- F. T. Au intrat in vigoare noile prevederi ale legii privind apararea impotriva incendiilor, care impun afisarea unor panouri de instiintare a cetatenilor in ceea ce priveste cladirile si spatiilor publice din categoria comert, cultura si turism, care nu detin autorizatie de securitate de incendiu,…

- Analiza debuteaza cu descrierea unui soi de criza de speranța în societatea româneasca: „Anul plin de proteste din România nu a putut aduce o schimbare pe termen lung, spun unii”. De anul trecut, scrie Euronews, România a trecut prin „valuri de proteste”,…

- Prezentare publica privin rezultatele examinarii cazului Niculinei Bulat, orfana aflata in dializa, care a fost trimisa pe jos acasa, dupa ce se adresase la spital cu burta plesnita din cauza ascitei și care a decedat in urma unor complicații, la Spitalul de Urgența din Chișina. Raportul este elaborat…

- Reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anuntat, joi dupa-amiaza, ca peste 350 de localitati din 18 judete nu sunt alimentate cu energie electrica, iar traficul fluvial este in continuare inchis. Peste 12.000 de pompieri, politisti si jandarmi actioneaza in teren cu peste 4.000 de mijloace…

- Peste 16.000 de abonați din 31 de localitați din județ nu au energie electrica din cauza condițiilor meterologice nefavorabile, au anunțat, joi dimineața, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bacau. Potrivit informarii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pe de alta parte, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit ieri dupa-amiaza in sedinta extraordinara. Au fost discutate problemele care pot sa apara, iar prefectul a dispus instituirea permanentei la nivelul tuturor comitetelor locale pentru situatii de urgenta si a atentionat institutiile…

- EXALTON ROMANIA. Claudia Pavel a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici la EXALTON ROMANIA. Din pacate, mușcaturile de țanțar s-au infectat, astfel ca artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. EXALTON ROMANIA. "Claudia se afla la spital, așa ca va trebui sa concurați…

- Seful statului a atacat, luni, la CCR, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.…

- O noua Odonanta de Urgenta extrem de controversata a Guvernului Tudose va face prapad printre conducatorii auto. 2018 aduce mai multe reguli ce vizeaza mii de soferi, iar in cazul in care acestea nu vor fi respectate, consecintele pot fi extrem de grave, anunta bugetul.ro.Intalniri cruciale ale taberelor…

- Oana Roman trece iar prin momente grele, dupa ce a ajuns zilele trecute cu fetita ei la spital, acum a avut nevoie din nou de ajutorul medicilor. De aceasta data, ea este cea care acuza probleme de...

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei, din cartierul Dorobanti, iar flacarile sunt vizibile din exteriorul cladirii. Focul arde cu degajari foarte mari de fum in apartament, pe casa scarii, dar si in afara.…

- Deputatul Catalin Marian Radulescu afirma, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. …

- Fostul ministru Florin Iordache a fost internat de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala cu dureri atroce in zona abdomenului, dureri care radiau in mai multe zone adiacente. El va fi supus unei intervenții...

- Un pasager a avut nevoie de ajutor medical, motiv pentru care in ajutorul sau au fost chemati specialistii de la SMURD. Pana la momentul de fata nu se cunosc detalii cu privire la acest caz. Ci doar ca alerta s-a dat la 12 si 35 de minute. Cand a fost anuntata “o urgenta medicala” intr-o […] Urgenta…

- Galatenii interesati sa lucreze in sistemul bugetar au o sansa inca de la inceputul acestui nou an. Astfel, peste 40 de posturi sunt scoase la concurs in mai multe institutii publice din municipiul Galati, dar si din judet. Cele mai multe oferte de lucuru disponibile sunt in domeniul medical. Un exemplu…

- Autoritatile chineze colecteaza mostre de ADN, amprente si alte date biometrice in regiunea vestica unde se afla minoritatea musulmana uigura, potrivit Human Rights Watch, citata de Guardian. De asemenea, autoritatile realizeaza o baza de date cu scanari ale irisului si grupelor de sange ale tuturor…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) considera ca vaccinarea este un drept al copilului, necesar pentru a obtine cea mai buna stare de sanatate posibila, iar imunizarea reprezent- masura profilactica cu cel mai mare succes din istoria medicini. De aceea, medicii solicita adoptarea cat mai curand…