- Industria turismului din Sri Lanka, evaluata la 4,4 miliarde de dolari, trece printr-un val de anulari ale rezervarilor, turistii renuntand la soarele si nisipul insulei din Oceanul Indian dupa mai multe atacuri sinucigase cu bomba care au ucis peste 250 de oameni in urma cu doua saptamani, transmite…

- Presedintele din Sri Lanka, Maithripala Sirisena, a declarat ca o persoana din afara tarii ar fi putut planui atacurile de Paste, revendicate de ISIS, transmitand gruparii teroriste sa ii „lase tara in pace”, relateaza...

- Ambasadorul american in Sri Lanka, Alaina Teplitz, a declarat ca unii dintre teroristii responsabili pentru atacurile teroriste, in urma carora au murit cel putin 250 de persoane, ar putea sa fie inca liberi si sa planifice mai multe atentate, relateaza agentia Reuters.

- Atentatele de Paste din Sri Lanka ar putea sa provoace pierderi in valoare de pana la 1,5 miliarde de dolari sectorului turistic anul acesta, a estimat vineri ministrul srilankez al Finantelor, relateaza AFP potrivit news.ro.”Turismul va fi (sectorul economic) cel mai dur afectat”, a declarat…

- Politia srilankeza cauta 140 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Statul Islamic (SI), care a revedicat atentatele de Paste, soldate cu 253 de morti, a anuntat vineri presedintele Maithripala Sirisena, totodata ministru de Interne si al Apararii, relateaza Reuters potrivit news.roTineri…

- New Delhi a avertizat Sri Lanka cu privire la riscul unor atacuri sinucigase, cu mai multe saptamani inaintea atentatelor de Paste, in baza unor continuturi ”amenintatoare” legate de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), aflate asupra unor suspecti arestati in India, a declarat o sursa la curent…

- Gruparea islamista locala National Thowheeth Jama'ath (NTJ), invinuita de autoritatile din Sri Lanka pentru sangeroasele atacuri de duminica, nu s-a mai facut remarcata anterior decat prin deteriorarea unor statui budiste, acum cateva luni. Or, trecerea de la subminarea calugarilor budisti la atacuri…

- Aproximativ 290 de persoane au fost ucise si 500 ranite in atentatele sinucigase comise duminica de Paste in Sri Lanka, potrivit unui nou bilant anuntat luni de politia locala si citat de France...