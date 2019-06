Sri Lanka reintroduce pedeapsa capitală după 42 de ani de moratoriu Presedintele srilankez, Maithripala Sirisena, a anuntat miercuri ca a semnat sentintele la moarte pentru patru detinuti condamnati pentru trafic de droguri, decizie ce pune capat unui moratoriu de 42 de ani, transmite EFE. "Am semnat pedeapsa cu moartea pentru patru condamnati. Va fi pusa in executare imediat, deja am decis si data", a spus Sirisena, in cadrul unei intalniri cu presa. "Cei patru sunt condamnati in legatura cu drogurile", a adaugat el. Sirisena a spus in mai multe randuri ca va pune in aplicare executarea detinutilor condamnati pentru delicte legate de droguri ca parte a intensificarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

