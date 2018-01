Sri Lanka: Presedintele respinge initiativa de a legaliza consumul de alcool in cazul femeilor

Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile grupului de inițiativa dupa refuzul CEC de a respinge cererea de inregistrare a grupului de inițiativa privind organizarea referendumului anti-mixt. "Luni vom adopta o decizie cu privire la planul de acțiuni. Vom considera chiar și constituirea unui nou grup, in care sa luam in considerare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a spus joi la Roma ca trebuie 'sa ne protejam de falsele bune sentimente', in raspuns la criticile unor intelectuali si asociatii privind politica guvernului francez fata de migranti, relateaza AFP. 'Exista multa confuzie in randul intelectualilor',…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters.

- O declarație comuna a femeilor care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova a fost scrisa și publicata pe o rețea de socializare de activista civica Anastasia Cucuruz. Declarația vine dupa ce o femeie ar fi fost lasata sa nasca in veceul Institutului Mamei…

- "Incep prin a va ura Craciun fericit dumneavoastra, celor dragi si colaboratorilor apropiati. Cum e la dumneavoastra in Voluntari, ninge? Ca in orasul nostru, in Bucuresti, e soare si vreme buna. Probabil ca va intrebati ce l-a apucat pe presedintele OAR Bucuresti de nu sta linistit de Craciun. In…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor vota impotriva proiectelor privind bugetul de stat si asigurarile de stat pe anul 2018 in cazul in care amendamentele importante depuse de liberali nu vor fi adoptate. "PNL a luat decizia de a vota impotriva proiectului bugetului de…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, luni, ca romanii ar putea fi intrebati, in cadrul unui referendum, daca isi doresc ca Romania sa fie o monarhie, in contextul in care “tarile care au monarhii sunt tari dezvoltate”. Premierul Mihai Tudose a spus insa ca nu poate fi de acord…

- Problematica violenței asupra femeilor, raspunsurile naționale și internaționale, schimbul de bune practici și creșterea gradului de conștientizare a publicului neinstituțional pe aceasta tema, au constituit subiectul seminarului internațional „Identificarea, definirea și eliminarea violențelor impotriva…

- ”La articolul 44, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de judecatori, procurori si magistrati-asistenti se exercita de Inspectia Judiciara, prin inspectorul judiciar”, se arata in amendamentul adoptat de comisia speciala.…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat vineri ca este gata sa implice experti internationali in ancheta asupra presupusei finantari ruse a activitatilor adversarului sau politic, fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care il acuza ca este in solda Moscovei, informeaza AFP. "Daca…

- Un lider cheie al conservatorilor cancelarului german Angela Merkel - Horst Seehofer, care conduce Uniunea Creștin-Sociala (CSU), ramura bavareza a Uniunii Creștin-Democrate (CDU), - a respins o cerere a Partidului Social-Democrat (SPD) de a permite reintregirea familiala in cazul refugiaților, demers…

- Luni, impotriva unui raport de admitere au votat reprezentanții PNL, USR și minoritați, in timp ce in favoarea lui au fost membrii PSD. Președintele comisiei, Viorel Ștefan, a precizat ca este o situație de blocaj și a programat o noua ședința pentru marți. Membrii comisiei au dezbatut timp…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale privind legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat luni ca PSD va sustine in plenul Camerei Deputatilor propunerea respinsa saptamana trecuta ca, in cazul savarsii unei erori de catre un judecator, statul sa aiba obligatia de a se indrepta cu actiune in…

- Fructele sunt sanatoase și esențiale pentru o buna funcționare a organismului. Totuși, daca urmezi un tratament cu medicamente, ar fi bine sa renunți la consumul de grapefruit. Grapefruitul si sucul de grafefruit pot modifica activitatea unor medicamente. În…

- Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, vrea arena sportiva ca la Minsk in Republica Moldova. Aflat intr-o vizita de lucru in Belarus, ieri Diacov a fost spectator la un meci de hochei. Inițiativa de a merge la meci i-a aparținut deputatului Nicolae Juravschi, care este și președintele…

- Am vazut undeva ca Forumul Democrat al Germanilor din Romania susține inițiativa USR „Fara penali in funcții publice”. Ultima data cand am intrebat la partid, inițiativa nu avea o formulare finala, dar FDGR o susține și așa. Acuma, FDGR nu este faimos pentru intervențiile sale in morala politica…

- Președintele american Donald Trump a dat asigurari vineri ca a respins o oferta a celebrei reviste Time pentru a fi desemnat personalitatea anului 2017, vexat in mod vizibil de faptul ca revista și-a nuanțat propunerea, informeaza sambata AFP. "Revista Time a sunat pentru a spune ca…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat miercuri ca nu a fost nicio surpriza pentru nimeni condamnarea la inchisoare pe viata pentru genocid a fostului lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, amintind insa ca exista posibilitatea apelului, transmite dpa. "Toata lumea stia care urmeaza…

- Plenul Senatului a aprobat luni procedura de urgența pentru dezbaterea și adoptarea propunerii legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata scuzele NATO dupa ce a fost prezentat drept "inamic" in cadrul unui exercițiu al Alianței Nord-Atlantice desfașurat in Norvegia și a afirmat ca un astfel de comportament lipsit de respect nu poate fi iertat atat de ușor, relateaza…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, susține ca Romania ar fi in legitimitate, daca Unirea cu R. Moldova s-ar produce in conformitate cu actul final de la Helsinki, adica prin discuții și negocieri politice. „Romania va fi in legitimitate și aliații noștri vor fi…

- Activistii avertizeaza asupra implicatiilor legislatiei care ne-ar putea trimite inapoi cu 50 de ani. Noua lege din Irak le-ar permite clericilor musulmani sa decida asupra contractelor de casatorie, acestia avand posibilitatea chiar de a legaliza casatoria pentru copii de noua ani, scrie The Guardian.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat ultima vizita de la DNA, fiind convins ca acest nou dosar pe numele sau nu se bazeaza pe probe ci este doar o incercare de destabilizare a partidului pe care il conduce.

- Un local ofera cafea și corn gratis in Suceava oamenilor care au consumat bauturi alcoolice seara și lasa cheile mașinii la bar ca sa nu conduca bauți. Inițiativa vine dupa ce 11 oameni au murit in acest județ in doua accidente rutiere care au fost provocate de șoferi bauți. Proprietarii unei cafenele…

- O initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei a fost depusa marti la Senat de presedintele institutiei, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. "Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana…

- O noua ședința de judecata in cazul ex-deputatului Chiril Lucunschi a avut loc la Judecatoria Buiucani. Potrivit procurorului pe caz, Eugen Rurac, astazi a avut loc examinarea in fond a cauzei penale pe numele lui Lucinschi și au fost audiați trei martori.

- Președintele american Donald Trump a afirmat marți ca nu sunt motive pentru a modifica legislația SUA cu privire la deținerea de arme de foc, dupa atacul de duminica dintr-o biserica din Texas, soldat cu 26 de morți, transmite dpa. Daca cel care a deschis focul în Texas nu ar fi fost…

- CHIȘINAU, 2 nov — Sputnik. Președintele cecen, Ramzan Kadîrov, s-a pronunțat pentru înhumarea trupului îmbalsamat al lui Vladimir Lenin, care este pastrat pâna la ora actuala în mausoleul din Piața Roșie de la Moscova. Este de menționat ca problema…

- Presedintele catalan destituit, Carles Puigdemont, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, ca este necesara o ”incetinire” a procesului independentei catalane, in vederea evitarii unor tulburari, dupa ce Catalonia a fost plasata sub tutela de catre Madrid, relateaza AFP.”Noi…

- Proiectele pentru modificarea legilor Justitiei au ajuns marti la Parlament, acolo unde vor fi dezbatute in regim de urgenta, fiind asumate ca initiativa parlamentara, iar printre semnatari se numara fostul ministru al Justitiei Florin Iordache (autorul celebrei OUG 13), presedintele comisiei juridice…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a votat impotriva propunerilor de modificare a legilor Justitiei, aratand ca liberalii vor respinge categoric aceste schimbari. "S-a votat in unanimitate pozitia PNL in privinta propunerilor formulate nu se mai stie…

- Initiativa legislativa a primit raport de adoptare din partea comisiilor juridica si de administratie din Senat, iar daca luni nu va fi votata de plenul Senatului, va fi adoptata tacit urmand a fi transmisa Camerei Deputatilor care este for decizional. In cadrul dezbaterilor din comisia de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partidul pe care il conduce ”respinge categoric toate aberatiile fiscale pe care le-a prezentat ministrul Misa” si a precizat ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) aceste modificari. ”PNL respinge…

- Cazul femeii din judetul Suceava, pedepsita de statul roman pentru ca ar fi incasat ilegal si venituri suplimentare si pensia de handicap, dupa ce a scris o carte de poezii, a starnit indignare pe retelele de socializare. Multi s-au oferit sa o ajute cu bani, sa nu mai fie datoare statului. La Brasov,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut, luni, decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind suspendarea din functie a procurorului Mircea Negulescu.Instanta suprema a respins, luni, ca nefondat, recursul declarat de Mircea Negulescu impotriva hotararii CSM din 28 februarie,…

- Statele Unite ale Americii sunt foarte bine pregatite pentru orice eventualitate fața de Coreea de Nord, a declarat președintele american Donald Trump duminica, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Suntem atât de bine pregatiți cum nici nu ați crede. Veți fi surprinși sa vedeți cât…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca a gresit si el in scandalul care a dus la demiterea lui Sorin Grindeanu din fruntea guvernului. Liviu Dragnea: „Sunt institutii si persoane care vor sa confiste acest guvern. Au reusit, cat de cat, cu Sorin (Sorin Grindeanu, fostul premier, n.r.). Poate ca am…

- Decretul privind promulgarea legii cu privire la tichetele de masa semnat de Presedintele R. Moldova Igor Dodon va fi publicat mâine în Monitorul Oficial. Documentul a fost respins anterior de seful statului, comunica MOLDPRES. Inițiativa de instituire a unui mecanism suplimentar…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a acceptat invitația Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova de a deveni membru fondator al Asociației Internaționale a Femeilor din Managementul Electoral (WEM - International), a carei festivitate de lansare a avut loc marți Chișinau, potrivit…

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, a mai afirmat ca membrii comisiei nu inteleg de ce are caracter de informatie clasificata. "Am discutat foarte clar cazul "Sufrageria", am analizat raspunsul care ne-a venit de la SRI - cel de saptamana trecuta. Nu intelegem de ce are…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, la Parlament, ca este finlizat proiectul sesizarii Curtii Constitutionale (CCR) cu privire la un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva determinat de deschiderea de catre DNA a dosarului Belina. Dragnea a spus ca forma finala…

- Deputatii urmeaza sa voteze marti dupa pranz solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale pe numele fostului ministru Rovana Plumb, deputat PSD. Presedintele comisiei juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, a prezentat timp de zeci de minute raportul intocmit dupa lunga sedinta de luni…