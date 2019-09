Sri Lanka - Peste 100.000 de persoane, afectate de ploile abundente

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din centrul orașului Galați au ramas fara apa rece timp de cel puțin 12 ore, in urma derularii unor lucrari la rețeaua de alimentare. In aceasta situație sunt cateva mii de persoane din blocurile din zona, dar și magazine, banci și societați comerciale aflate in centrul orașului. Furnizarea…

- Sapte persoane au murit si alte 24 sunt date disparute in urma ploilor abundente care s-au abatut asupra Prefecturii autonome tibetane si qiang Aba, din provincia Sichan, in sud-vestul Chinei, au informat miercuri autoritatile locale, citate de Xinhua, potrivit Agerpres. La ora 19:00 marti, intemperiile…

- Ploile musonice sezoniere, care au loc din iunie pana in septembrie, provoaca in fiecare an decese si evacuari in Asia de Sud, dar ofera totodata peste 70% din necesarul de apa crucial pentru agricultura si cresterea economica.In Kerala, peste 22.000 de persoane au fost evacuate, iar Aeroportul…

- Pana la sfarsitul lunii iulie, autoritatile au raportat un numar total de 234.078 de cazuri de Dengue, cel mai mare numar de cazuri fiind identificate in districtul Colombo, 7.260, urmat de Gampaha, la periferia capitalei Colombo, cu peste 3.000 de cazuri, si de Kalutara, cu peste 2.000.Unitatea…

- Bilantul inundatiilor care au afectat statul Bihar din estul Indiei continua sa ramana sumbru, au informat marti oficialii locali, citati de Xinhua. Potrivit oficialilor indieni, peste 8,8 milioane de persoane din peste 13 districte ale statului Bihar au fost afectate de inundatii. "Nu exista nicio…

- Inundatiile provocate de ploile torentiale care au lovit districtele Bundibugyo si Ntoroko din vestul Ugandei au afectat circa 2.834 de persoane, a declarat luni o agentia umanitara, citata de Xinhua.

- Centrul pentru Gestionarea Dezastrelor (DMC) din Sri Lanka a informat miercuri ca numarul persoanelor afectate de vremea extrem de uscata in aceasta tara-insula din Asia de Sud a ajuns la peste 550.000, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres.ro.Citește și: Silviu Manastirea anunța ca lui Klaus…

- Intr-o declaratie, DMC a precizat ca pana miercuri la pranz, 567.662 persoane din 159.123 de familii fusesera afectate de vremea uscata si de seceta, fiind luate masuri pentru ca acestea sa primeasca apa potabila si cele necesare traiului.Directorul adjunct al Centrului pentru Gestionarea…