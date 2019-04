Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Sri Lanka a anuntat miercuri ca a procedat la o explozie controlata a unui scuter suspect parcat in apropiere de popularul cinematograf Savoy din capitala tarii, Colombo, relateaza agentia Reuters. Potrivit sursei, nu erau explozibili in...

Cel puțin 359 persoane au murit in urma atacurilor teroriste care au vizat cinci hoteluri și trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, au informat miercuri autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.

- Gruparea islamista locala National Thowheeth Jama'ath (NTJ), invinuita de autoritatile din Sri Lanka pentru sangeroasele atacuri de duminica, nu s-a mai facut remarcata anterior decat prin deteriorarea unor statui budiste, acum cateva luni. Or, trecerea de la subminarea calugarilor budisti la atacuri…

- Departamentul de Stat al SUA a publicat intr-un ghid de calatorie revizuit informația conform careia un "grup terorist" continua sa planuiasca posibile atacuri in Sri Lanka, dupa exploziile de duminica, scrie Reuters.

- 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei…

- Atacuri in Sri Lanka, in duminca Pastelui Catolic. Aproape 200 de oameni au fost ucisi in mai multe atentate care au vizat biserici si hoteluri din zona capitalei Colombo, iar peste 400 sunt raniti. ACTUALIZARE 12.30: A fost raportata a opta explozie in Sri Lanka, unde masacrul inceput in biserici…

