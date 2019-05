Sri Lanka le-a cerut moscheilor să pună la dispoziţie copii ale predicilor Aceste atacuri sinucigase comise de islamisti srilankezi s-au soldat cu 258 de morti si cu 500 de raniti pe 21 aprilie. Vizate au fost biserici crestine si trei hoteluri de lux din Colombo, iar atacurile au fost revendicate de gruparea jihadista Statul Islamic (SI).



"Avand in vedere situatia din tara, ministerul le ordona tuturor responsabililor de moschei sa nu autorizeze si nici sa participe la orice adunare care promoveaza ura sau extremismul in indiferent ce maniera", a anuntat Ministerul afacerilor religioase musulmane.



