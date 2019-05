Stiri pe aceeasi tema

- Aceste atacuri sinucigase comise de islamisti srilankezi s-au soldat cu 258 de morti si cu 500 de raniti pe 21 aprilie. Vizate au fost biserici crestine si trei hoteluri de lux din Colombo, iar atacurile au fost revendicate de gruparea jihadista Statul Islamic (SI)."Avand in vedere situatia…

- Biserica catolica din Sri Lanka va organiza duminica o slujba privata care va fi televizata, celelalte servicii fiind anulate din cauza amenintarilor de atentat care planeaza inca in tara dupa cele soldate, de Pasti, cu moartea a 257 de persoane, au anuntat surse ecleziastice, relateaza sambata AFP,…

- Din cauza amenințarilor de atentat care planeaza inca in tara dupa cele soldate, de Pasti, cu moartea a 257 de persoane, Biserica Catolica din Sri Lanka va organiza duminica o slujba privata care va fi televizata, celelalte servicii fiind anulate, relateaza AFP. Pentru a doua saptamana consecutiva,…

- Politia din Sri Lanka a dat publicitatii miercuri numele a noua persoane care au comis atentatele sinucigase in duminica Pastelui catolic, la 21 aprilie, soldate cu 253 morti, si a anuntat ca bunurile autorilor acestor atentate vor fi confiscate, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al politiei, Ruwan…

- New Delhi a avertizat Sri Lanka cu privire la riscul unor atacuri sinucigase, cu mai multe saptamani inaintea atentatelor de Paste, in baza unor continuturi ”amenintatoare” legate de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), aflate asupra unor suspecti arestati in India, a declarat o sursa la curent…

- "Autorii atacurilor care au vizat cetateni din tarile coalitiei (anti-SI) si crestini in Sri Lanka alataieri sunt combatanti SI", a anuntat organizatia prin agentia sa de propaganda Amaq, adaugand o fotografie si o inregistrare video menite sa-i arate pe cei sapte atacatori implicati in masacru. Kamikaze…

- Președintele statului Sri Lanka, Maithripala Sirisena, va declara stare de urgența luni, la miezul nopții, in urma unei serii de atacuri teroriste care au vizat mai multe locații din orașele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat cabinetul acestuia, relateaza site-ul agenției Reuters, conform…

- Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat ca 207 peresoane au fost ucise si peste 400 au fost ranite in atacurile de duminica, relateaza BBC, conform Mediafax.Atentatele, comise de Pastele catolic, au vizat cel putin cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo…