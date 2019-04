Stiri pe aceeasi tema

- Doi frati srilankezi, islamisti, care s-au aflat intre kamikaze, au jucat un rol-cheie in atentatele din duminica Pastelui, pe aceasta insula din Asia de Sud, soldate cu 320 de morti si care ar fi fost comise ca represalii fata de masacrul de la Christchurch, in Noua Zeelanda, relateaza AFP.Atentate…

- "Alaturi de intreaga Familie Regala, imi exprim consternarea si profunda durere pentru violenta care s-a abatut asupra multor oameni pasnici, localnici si straini, in orase din Sri Lanka. Atentatele din biserici si spatii publice din Sri Lanka, produse in ziua in care credinciosii catolici sarbatoreau…

- Politia din Sri Lanka a arestat cel putin 24 de persoane in legatura cu exploziile produse duminica si soldate cu cel putin 290 de morti si 500 de raniti, au comunicat luni autoritatile, transmite...

- Autoritațile din Sri Lanka anunța ca 290 de persoane au murit și cel puțin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri și trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, conform Mediafax.Potrivit autoritaților locale, 24 de persoane au fost arestate…

- Poliția din Sri Lanka a arestat 13 barbați în legatura cu atentatele de duminica, produse în biserici și hoteluri, ce au ucis peste 200 de persoane, au declarat luni surse din poliție citate de AFP.Primul Ministru, Ranil Wickremesinghe, anunțase duminica ca opt persoane ar fi fost arestate.Autoritațile…

- Premierul Viorica Dancila a condamnat, duminica, atentatele si atacurile sangeroase din Sri Lanka, aratand ca este alaturi de poporul acestei tari si de familiile indoliate. "Condamn cu fermitate atentatele si atacurile sangeroase comise impotriva comunitatii crestine din Sri Lanka. Sarbatoarea…

