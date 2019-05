Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul statului Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a declarat vineri ca nu a fost informat de catre serviciile de Informații despre posibilitatea producerii unor atentate in Sri Lanka, relateaza BBC citat de Mediafax.

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a anuntat joi ca recomanda evitarea calatoriilor in Sri Lanka in urma atacurilor comise in aceasta tara in duminica Pastelui catolic si care s-au soldat cu 253 de morti, o decizie similara fiind anuntata de Olanda, relateaza AFP. ''In urma atacurilor…

- Responsabilul cu rangul cel mai inalt din Ministerul Apararii din Sri Lanka a demisionat joi in urma atacurilor jihadiste comise duminica si care s-au soldat cu 359 de morti, a anuntat o sursa ministeriala, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Hemasiri Fernando, secretar al apararii, i-a prezentat…

- Organizatia internationala a politiei, Interpol, a anuntat luni intensificarea asistentei oferite statului Sri Lanka, dupa seria de atentate soldate cu 290 de morti, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit mediafax.Citește și: Oreste anunța „prabușirea abisala” a PSD-ului! Imaginea…

- La o zi de la producerea a nu mai putin de opt atentate teroriste cu bomba, in Colombo, capitala statului Sri Lanka, Ministerul roman de Externe a anuntat ce noi informatii se cunosc cu privire la romanii aflati pe teritoriul srilankez, in afara grupului de elevi din Iasi. Inca din ziua precedenta,…

- Zeci de persoane au murit aici, in aceeași zi in care o serie de atentate au lovit mai multe zone din Sri Lanka și au facut cel puțin 290 de morți și alte cateva sute de raniți, scrie The Guardian.

- Un grup de 8 copii romani, elevi la un liceu din Iasi, se afla in Sri Lanka, unde au fost comise ieri mai multe atentate sangeroase. Ei sunt in siguranta si vor reveni in tara peste cateva zile, a declarat pentru Stirile TVR, ministrul de externe, Teodor Meleșcanu.

- Bilantul exploziilor la hoteluri si biserici din Sri Lanka a crescut la 100 de morti si sute de raniti, au anuntat surse medicale, precizand ca numarul victimelor este in continua crestere.