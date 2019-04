Stiri pe aceeasi tema

- Camerele de supraveghere au surprins un tanar cu rucsac, suspect ca ar fi detonat bombele in biserica din Sri Lanka, chiar in timpul slujbei de ... The post VIDEO Atacator sinucigas, surprins de camerele de luat vederi chiar inainte de masacrul in una din bisericile din Sri Lanka. Bilantul victimelor…

- De asemenea, ambasada SUA a informat ca a fost gasit un pachet suspect la gara Kolpetty din Colombo. Echipele de dezamorsare a bombelor se afla la fata locului. Ambasada avertizeaza lumea sa evite zona si sa ramana vigilenta. Unul dintre atacatorii care s-au sinucis in timpul atentatului era un suspect…

- Cel puțin 290 de persoane au fost ucise intr-o serie de explozii in Sri Lanka in Duminica Paștelui, conform datelor recent actualizate. Guvernul intenționeaza sa organizeze o reuniune a consiliului de securitate pentru a evalua nivelul de amenințare in țara.

- Bilantul atentatelor care au lovit duminica hoteluri de lux si biserici catolice care celebrau Pastele s-a ridicat la 207 morti si peste 450 de raniti, a anuntat politia, informeaza Agerpres, citand AFP. Bilantul ia in considerare victimele a opt deflagratii ...

- Ramasitele a doua persoane asasinate in atacul asupra musulmanilor de la 15 martie din Christchurch, in Noua Zeelanda, au ajuns in India, incepand astfel procesul repatrierii cadavrelor victimelor, au anuntat luni autoritatile indiene, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Mike Pence:…

- Bilantul atacurilor armate comise la moschei din orasul neozeelandez Christchurch a ajuns la 50 de morti, a anuntat sambata seara seful Politiei nationale, Mike Bush. Bilantul comunicat anterior de autoritati era de 49 de morti.

- Brenton Harrison Tarrant, un australian in varsta de 28 de ani, a fost acuzat de crima dupa atacul sau armat asupra a doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, soldat cu moartea a 49 de persoane, scrie The Guardian.

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca intre 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…