Sri Lanka: Autorităţile interzic purtarea vălului islamic după atentatele din ziua Paştelui catolic Presedintele Maithripala Sirisena a anuntat duminica interzicerea purtarii valului islamic (niqab) in numele "securitatii nationale", la o saptamana dupa atentatele sangeroase comise de militanti islamisti in ziua Pastelui catolic, transmite AFP.



"Aceasta interdictie vizeaza asigurarea securitatii nationale. Nimeni nu ar trebui sa isi mascheze figura pentru a-si complica identificarea", se precizeaza intr-un comunicat al presedintiei srilankeze.



Conform sursei citate, masura adoptata de seful statului, care a recurs la prerogative exceptionale, va intra in vigoare incepand…

Sursa articol: agerpres.ro

