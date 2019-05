Sri Lanka a expulzat 200 de predicatori musulmani

Autoritatile din Sri Lanka au expulzat peste 600 de cetateni straini, intre care 200 de predicatori musulmani, dupa atentatele de luna trecuta, a declarat duminica pentru AFP un ministru srilankez, precizand ca motivul a fost expirarea vizei. Predicatorii expulzati intrasera in mod legal in tara, dar au ramas in Sri Lanka peste data autorizata inscrisa pe pasaport, a explicat ministrul de interne Vajira Abeywardena. Acesta a adaugat ca, avand in vedere situatia din tara, autoritatile au examinat sistemul de vize si au decis intarirea restrictiilor de viza in ce-i priveste pe predicatori. Sri Lanka…