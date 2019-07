Suspectam o acțiune dirijata pentru a fi scoși de pe piața carnii din Europa și sa devenim cumparatori ai carnii altora… In urma cu cateva saptamani a aparut, din senin, pesta porcina africana in județul nostru. In mod cu totul “neobișnuit” a fost gasit un porc mistreț mort intr-o padure din Golești, iar la analize s-a dovedit ca poarta virusul pestei porcine africane. Cu toate ca este foarte puțin probabil sa apara pesta porcina in acest mod, fie. O inghițim așa! foto/porcellinograsso.ro La cateva zile de la acest “incident” apare urmatorul caz: in orașul Babeni un porc dintr-o gospodarie moare…