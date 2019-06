SRI: Hackerii care au atacat cele patru spitale romanesti sunt de origine chineza

Stiri pe aceeasi tema

- Autorii atacurilor cibernetice de la spitale ar fi de origine chineza, potrivit Centrului National Cyberint al Serviciului Roman de Informatii (SRI). ‘In legatura cu atacurile cibernetice de la spitale, Centrul National Cyberint suspecteaza ca atacatorii sunt de origine chineza. Au fost luate in calcul…

- Fostul sef SRI, George Maior, a fost citat de catre procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) pentru joi, 23 mai, in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruta Kovesi are calitatea de inculpat, au precizat surse judiciare. Potrivit Mediafax, surse…

- Procurorii DIICOT au precizat ca pe rolul parchetului nu exista o cauza cu privire la eventuala tentativa de omor a lui Liviu Dragnea. Liderul PSD a afirmat ca la DIICOT este un dosar in care unii martori au vorbit despre tentativa sa de omor, relateaza Mediafax. Precizarile reprezentanților Directiei…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, la Romania TV, ca Florian Coldea l-a condamnat prin presiuni de trei ori si ca fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii este unul dintre oamenii care au facut rau Romaniei.

- Mesaj amuzant si inedit postat pe pagina sa de Facebook de catre Ambasada Suediei la Bucuresti. Suedezii ureaza La multi ani Serviciului Roman de Informatii, care implineste astazi 29 de ani, prin...