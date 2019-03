Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații face verificari in privința prezenței in Romania a autorului atacului armat din Noua Zeelanda, dupa ce procurorul-șef din Bulgaria a anunțat ca barbatul a facut un turneu in țara noastra, Ungaria și in Bulgaria in 2018, au precizat surse apropiate anchetei.SRI…

- Autoritațile romane cu atribuții privind siguranța naționala verifica șederea in Romania a lui Brenton Tarrant, autorul atacului armat din Noua Zeelanda, atac in urma caruia au murit 49 de persoane, au declarat surse avizate pentru STIRIPESURSE.RO.In noiembrie 2018, Brenton Tarrant a vizitat…

- Potrivit rtbf.be, ”O Romanie corupta preia președinția Consiliului UE”. Citandu-l pe politologul ULB, Jean-Michel De Waele, sursa citata scrie ca ”exista motive serioase de ingrijorare” cu privire la preluarea președinției Consiliului UE de catre Romania. El adauga ca ”este pacat ca Europa…