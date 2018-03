Stiri pe aceeasi tema

- Protocolul de colaborare incheiat de Serviciul Roman de Informatii (SRI) cu Parchetul General in anul 2009 va fi publicat in cursul zilei de vineri pe site-ul institutiei, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea. (continua) AGERPRES / (AS - autor: George Onea, editor: Marius…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 29 martie, o noua serie de decrete. Seful statului a promulgat Legea privind reglementarea activitații de telemunca.Citeste si: Dragnea II RASPUNDE guvernatorului BNR si DEZMINTE un 'boicot' al PSD: 'Senatorii, REZERVE fata de Isarescu...'…

- Dupa ce SRI a anunțat ca accepta desecretizarea protocoalelor incheiate cu Parchetul General, și aceasta parte semnatara accepta desecretizarea. Drumul spre ,,lumina” al acestui document are un traseu care...

- La implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, buzoienii l-au sarbatorit pe marele om politic buzoian Alexandru Marghiloman, cel care a semnat documentul oficial al Unirii in calitate de prim-ministru al Romaniei. In parcul domeniului Marghiloman a fost dezvelita prima statuie a politicianului…

- Parchetul General a anuntat marti ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. Parchetul General…

- Avand in vedere discuțiile din spațiul public referitoare la declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitații naționale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Roman de Informații, Biroul de informare și relații publice este…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a anunțat ca a semnat, in numele instituției, un protocol de colaborare cu județele... The post Timișul a semnat protocolul pentru Via Carpatia appeared first on Renasterea banateana .

- Mesajul MAI pentru polițiștii care protesteaza sambata. Ministerul Afacerilor Interne a reacționat, dupa ce mii de angajați din poliție și penitenciare au ieșit in strada , nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. …

- Conducerea Asociatiei Judetene de Fotbal a anuntat ca a ajuns la un parteneriat cu firma falticeneana de transport persoane si colete Romfour, una dintre cele mai importante societati de acest profil din tara noastra. Protocolul de colaborare vizeaza in mod direct esalonul al cincilea, competitia ...

- Jurnalista Ana Maria Roman a prezentat ieri la Antena3 un document care arata in detaliu o parte a modului de actiune a statului paralel. Documentul, semnat la finalul lunii ianuarie 2012, stabileste un grup de lucru interinstitutional pentru combaterea evaziunii fiscale si este semnat de reprezentantii…

- A aparut primul document protocol dintre instituțiile de forța și ministere. In documentul prezentat de Antena 3 apar numele Laurei Codruța Kovesi, Constantin Traian Igaș, ministru al Internelor din acea vreme, George Maior, director al SRI, Gheorghe Ialomițeanu, ministru al Finanțelor, iar in locul…

- In perioada 2013-2014, in care protocolul SRI- Parchetul General functiona si Serviciul putea face interceptari pentru parchete, SRI mentiona, in rapoartele de activitate, "obtinerea de rezultate semnificative, concretizate in trimiteri in judecata, arestari si condamnari".

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Garbovan, sustine ca CSM nu are atributii in a verifica "legalitatea" protocoalelor dintre SRI si Ministerul Public, ci "obligatia" sa ceara declasificarea acestor "inginerii"."CSM nu are atributii in a verifica 'legalitatea'…

- Parchetul General anunta ca, avand in vedere o decizie a Plenului CSM si solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de declasificare a protocoalelor incheiate de parchet, institutia a transmis protocoalele clasificate catre CSM si ministrului Justitiei.

- Parchetul General a transmis, marți, ministrului justiției Tudorel Toader și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) protocoalele clasificate incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI). “Avand in vedere decizia luata astazi (marți – n.r.) de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut marti suplimentarea ordinii de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu teme precum Arhiva SIPA, ofiterii acoperiti, casele conspirative si protocoalele incheiate cu SRI, "pentru a fi lamurite" aceste aspecte.

- Dupa ce procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca se va face o analiza temeinica inainte de a decide sau nu desecretizarea protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut suplimentarea…

- Incepand cu luna martie a acestui an au intrat in vigoare modificarile aduse Legii 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, prin Legea 232/2017. In acest context, reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Arad au transmis ca potrivit noilor reglementari „agentul…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat, astazi, Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, la exact un an dupa ce refuzase s-o promulge și-o retrimisese in Parlament, argumentand ca acesta se indeparteaza de la politica de pensionare…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 martie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.Propunerea legislativa ii apartine deputatul PSD Eugen Nicolicea.…

- BREAKING NEWS | Donald Trump l-a demis pe secretarul de stat Rex Tillerson. Noul sef al diplomatiei americanie va fi Mike Pompeo, directorul CIA Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti demiterea secretarului de Stat, Rex Tillerson, care va fi inlocuit cu Mike Pompeo, actualul director al Agentiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care bugetarii vor avea parte de o minivacanta de Paste. Mai exact acestia vor beneficia de zi libera si in Vinerea Mare. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 12 martie a.c., urmatoarele decrete:…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu au niciun fel de justificare sesizarile la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii referitoare la presedintele Klaus Iohannis si la procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru folosirea termenilor…

- Legea privind finantarea unor proiecte propuse de autoritatile publice locale din Moldova si Ucraina a fost promulgata de presedintele Romanie. Este un prim pas care duce spre o cooperare si mai stransa cu administratiile din Romania si Moldova. Iar unionistii prind si mai mari sperante odata cu acest…

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Declaratia 600 va fi inlocuita cu un formular unic. Documentul comaseaza sapte declaratii fiscale pe care contribuabilii trebuiau sa le depuna, anual, la ANAF. Noul formular poate fi depus la ghisee pana la 15 mai. Dupa aceea, romanii vor scapa de orele petrecute la coada

- Spitalul Municipal Aiud a semnat miercuri un protocol de colaborare cu Spitalul Monza București, centru de excelenta, sub genericul “AB Heart – excelența și pasiune pentru sanatatea aiudenilor” (Aiud-București Inima). Prin aceasta colaborare, pacientii vor beneficia la Aiud de servicii medicale de cardiologie,…

- Vasluienii care vor sa-și declare insolvența trebuie sa se adreseze mai intai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor. Potrivit comisarului șef Constantin Vasilache, coordonatorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC), pana acum, niciun vasluian nu a cerut informații…

- Inca doua localitați, astazi, au semnat Declarația de Reunire cu Romania. Este vorba despre Calimanești din raionul Nisporeni și satul Coșeni din comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni.

- In urma cu puțin peste o saptamana, CMCA anunța deschiderea primei sesiuni de selecție a proiectelor culturale, sportive și de tineret cu finanțare nerambursabila. Termenul inițial era 3 martie 2018. Aceștia s-au razgandit, insa, și le dau asociațiilor ragaz inca o zi și jumatate, pentru a putea finaliza…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.Termenul…

- „Pentru 2018 se estimeaza elaborarea studiului de fezabilitate pentru stabilirea solutiei finale de realizarea a legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda si lansarea licitatiei pentru proiectul tehnic si executia lucrarilor. Pentru perioada 2019-2020 se estimeaza proiectarea…

- „Admite cererea debitorului SC Euro Construct Trading ’98 SRL. Califica cererile formulate de creditorii Fratii Vlaic Prod SRL, Smart Construct si UTI Grup ca fiind declaratii de creanta. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei…

- Au trecut cele șase luni date Codruței Kovesi pentru repararea deficiențelor manageriale Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat vineri seara, la Antena 3, ca se va duce in plenul reunit al Parlamentului sa prezinte un raport comun despre activitatea sefilor parchetelor - Laura Codruta Kovesi -…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului.Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de…

- Maternitatea din Falticeni, unitatea medicala unde incubatoarele au fost aduse cu tractorul de la salubritate, a fost amenjata intr-o cladire care nu apartinea autoritatilor locale. Primaria a transformat o scoala in unitate medicala, fara a lua in calcul ca avea pe rol un proces cu o persoana ce revendica…

- Anul trecut, Departamentul pentru Situații de Urgența semna cu Televiziunea Romana protocolul de colaborare care prevede informarea populației in situații de urgența, dar și emisiuni de educare pentru ca oamenii sa poata face fața unor dezastre. Astfel, in cazul unor situații de urgența generate de…

- Inaugurarea linei de metrou din Drumul Taberei este preconizata a avea loc in trimestrul I al anului viitor, au spus pentru ECONOMICA.NET oficialii Metrorex. Si acest termen depinde insa de semnarea contractului de siguranta si automatizare a traficului, care este acum in instanta. Citeste…

- Liderul sindicatului majoritar de la SE Craiova, Ion Vilceanu, a anunțat ca, in urma negocierilor cu conducerea sucursalei energetice, a semnat protocolul privind imparțirea fondului alocat acestei subunitați a CEO. Sindicalistul aparținand Federației Univers a denunțat protocolul, acesta fiind…

- Senatul polonez a aprobat un proiect de lege controversat prin care va deveni ilegal ca polonezii sa fie acuzati de complicitate la Holocaust, noteaza BBC, potrivit news.ro.Legea interzice, de asemenea, descrierea lagarelor de concentrare din Polonia ca fiind poloneze. Nerespectarea legii…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniştrilor, luni seară, în prima întâlnire în această…

- Ministerul Economiei si Infrastructurii a incheiat un Memorandum de intentie privind reabilitarea drumurilor nationale. Documentul a fost semnat in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o ministrul Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu delegatia unei companii chineze, responsabila de proiectele…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Potrivit legii,…

- MAI: Actul, semnat de Ionita in prezenta reprezentantului Directiei Resurse Umane, autentic Ministerul Afacerilor Interne (MAI) face noi precizari in scandalul declansat de cazul politistului suspectat de pedofilie, mentionand ca documentul prin care Catalin Ionita a acceptat sa fie al IGPR este autentic.…

- Mașinile parcate ilegal in Alba Iulia vor fi ridicate. Primaria municipiului a semnat un acord-cadru pe o perioada de patru ani cu o firma din Alba Iulia. Rapid Lifts SRL a fost singura firma care s-a prezentat la licitația deschisa, avand ca terț susținator firma Oanea Iner Speed SRL. Valoarea contractului…

- Rwanda si Uganda au dezmintit vineri informatii privind existenta unor acorduri cu Israelul pentru reprimirea migrantilor africani, transmite Reuters.Israelul anuntase miercuri ca va plati mii de migranti africani pentru a-i determina sa se intoarca in tarile lor de origine sau in alte state.…

- Pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj nu se vor mai plati, din 2018, contribuțiile pentru asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta plata a fost eliminata din categoria cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru șomaj, persoanele respective…