- Serviciul Roman de Informatii a sesizat DIICOT in legatura cu publicarea de catre Darius Valcov, consilier premierului Viorica Dancila, a unui protocol de colaborare intre SRI si Parchetul General, au declarat luni, pentru AGERPRES, surse judiciare. Oficiali din DIICOT au confirmat ca…

- Reprezentantii Directiei conduse de Felix Banila au facut, joi, cateva precizari despre protocolul incheiat in urma cu doi ani intre Parchetul General si SRI. “Urmare a discutiilor din spatiul public avand ca obiect protocolul clasificat incheiat in anul 2016 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Procurorii au dispus, in dosarul privind epidemia de pesta porcina, inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de raspandire a bolilor la animale sau plante si neglijenta in serviciu, a informat miercuri Parchetul General, informeaza AGERPRES . “La Sectia de urmarire penala si…

- Procurorii de la Parchetul General anunța ca s-a inceput urmarirea penala in rem in dosarul deschis luni legat de masurile autoritaților in cazul pestei porcine. "La Secția de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a…

- Parchetul General a anuntat, miercuri, ca a fost constituit un dosar penal privind epidemia de pesta porcina, procurorii dispunand inceperea urmaririi penale in rem pentru infractiunile de raspandirea bolilor la animale sau plante si neglijenta in serviciu. Institutia precizeaza ca dosarul a fost inregistrat…

- "Eu am fost foarte atent, nu am fost neglijent si documentul nu a fost alterat", a declarat Valcov la B1 TV.El a mai sustinut ca 90% din presa romaneasca stia de existenta acelui document, despre care a spus ca o persoana, a carei identitate nu a precizat-o, i l-a lasat "pe prag"."Aceeasi…

- "In dosarul preluat de catre Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 386, fiind efectuate in continuare activitati privind identificarea persoanelor care au fost implicate in comiterea violentelor",…