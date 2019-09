Stiri pe aceeasi tema

- Favoritii si-au asigurat calificarea in finalele Campionatului European individual de squash de la Bucuresti, dupa meciurile desfasurate vineri in penultimul act. La masculin, spaniolul Borja Golan, campion european in 2016 si 2018 si vicecampion in alte trei randuri (2006, 2012, 2015), a trecut in…

- Franta are trei reprezentante in semifinalele Campionatului European individual de squash de la Bucuresti, Melissa Alves, Coline Aumard si Enora Villard, cealalta fiind belgianca Nele Gilis, principala favorita.A surprins eliminarea favoritei numarul doi, belgianca Tinne Gilis.

- Toti cei 12 romani, 6 fete si 6 baieti, care s-au aliniat la Campionatul European individual de squash de la Bucuresti au pierdut meciurile sustinute miercuri in primul tur, fara a castigat macar un set.

- Cu o zi inainte de implinirea celor 31 de ani, capitanul ”tigroaicelor”, Cristina Neagu, a primit cadoul perfect de aniversare: CSM București a cucerit Supercupa Romaniei, dupa ce a invins-o pe rivala SCM Rm. Valcea cu scorul de 29-23. La Brașov, bucureștencele și-au trecut in palmares cel de-al treilea…

- Antrenorul suedez al formatiei de handbal feminin CSM Bucuresti, Tomas Ryde, a declarat, miercuri, ca este mult de munca pana cand echipa sa va arata asa cum isi doreste, insa a subliniat faptul ca jucatoarele sale sunt pe drumul cel bun. "Avem accidentari dupa cum se stie, dar jucatoarele…

- Nationala de baschet feminin 3x3 a Romaniei s a calificat la FIBA 3x3 Europe Cup ndash; Campionatul European de Baschet 3x3, dupa ce a castigat turneul de calificare disputat sambata si duminica in Piateta Perla din Mamaia. Este a cincea prezenta consecutiva pentru fete la turneul final al Europenelor,…

- Romania va avea doua echipe grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, editia 2019-2020, campioana SCM Ramnicu Valcea si vicecampioana CSM Bucuresti, a anuntat, vineri, Federatia Europeana de Handbal. Daca SCM Ramnicu Valcea si-a castigat dreptul de a juca in grupe, CSM Bucuresti a…

- Junioara U16 de la Phoenix Stiinta Constanta a fost convocata la Lotul national U16 Feminin, pentru pregatirea in vederea participarii Romaniei la Campionatul European U16 F.Potrivit unui mesaj transmis pe Facebook de Phoenix Stiinta Constanta lotul din care face parte si Alexandra Marcu, va incepe…