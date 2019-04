Stiri pe aceeasi tema

- Pe 12 aprilie, ne amintim de Iuri Gagarin, primul cosmonaut de pe Terra. În aceasta zi este marcata Ziua Internaționala a Cosmonauticii, zi care simbolizeaza și o veriga de legatura între Rusia și Moldova. Gagarin, în Moldova: Pațania primului cosmonaut din lume în…

- Concernul ”Gazprom”, sub egida FIFA și UEFA, pentru al doilea an consecutiv desfasoara, prin intermediul Agenției Globale AGT Media, programul Fotbal Pentru Prietenie in Republica Moldova. Proiectul este susținut de Federația Moldoveneasca de Fotbal și Agenția de Presa și Radio, Sputnik Moldova.

- CHIȘINAU, 3 apr – Sputnik. În acest an Republica Moldova a obținut 4 cote de participare în cadrul programului Fotbal Pentru Prietenie. Trei copii nascuți în perioada aprilie 2006-septembrie 2007, un portar, un mijlocaș și un atacant, vor fi selectați și vor participa la campionatul…

- În acest an Republica Moldova a obținut 4 cote de participare în cadrul programului Fotbal Pentru Prietenie. Trei copii cu anul nașterii aprilie 2006-septembrie 2007, de meserie portar, mijlocaș și un atacant vor fi selectați și vor participa la campionatul mondial al Fotbalului pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit duminica seara, pe Coasta de Azur, pe presedintele chinez Xi Jinping, facand apel la "un multilateralism puternic" intr-un moment in care omologul sau isi promoveaza pe parcursul mini-turneului sau european ambitiosul program economic 'Noul drum al…

- PSG - Manchester United și FC Porto - AS Roma sunt meciurile de astazi din Liga Campionilor. Partidele sunt programate la ora 22:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Ajax Amsterdam și Tottenham sunt primele doua echipe calificate…

- În urmatorii patru ani, salariul mediu pe economie în țara noastra va crește aproape de doua ori și va ajunge la 12600. Potrivit Manifestului electoral, care a fost prezentat astazi de Partidul Democrat, moldovenii ar putea câștiga acasa în medie câte 650 de euro pe…

- Vineri, 25 ianuarie, ora 12.00, la centrul de presa Sputnik Moldova va avea loc conferința de presa cu tema: „Drepturile consumatorului. Calitatea produselor alimentare comercializate in Moldova”.