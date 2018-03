Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Sula a câștigat în categoria "tânarul fotbalist", iar Valentin Carp s-a impus în proba "tânarul jurnalist". Cei doi copii au demonstrat calitați de comunicare în limba engleza, capacitați fizice, dar și abilitatea de comunicare în fața camerelor de…

- R. Moldova a adoptat numarul unic european pentru apeluri de urgenta 112 Chișinau. Foto: Arhiva. Republica Moldova a adoptat de azi numarul unic european pentru apeluri de urgenta 112. Pompierii, politia si ambulanta pot fi solicitate non-stop, din toate localitatile si de la orice telefon…

- Marți, 27 martie, la ora 16.30, primarul Municipiului Calarași. Daniel Ștefan Dragulin, a convocat de indata ședința extraordinara a Consiliului Local pentru susținerea Declarației simbolice de unire cu Republica Moldova. Momentul vine la exact 100 de ani de cand Sfatul Țarii, la Chișinau, adopta Declarația…

- O delegație de 14 membri ai Comisiilor pentru Afaceri Externe și Buget și ai Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova (PAC) va veni in Republica Moldova in perioada 3-6 aprilie, 2018. Scopul vizitei este evaluarea nivelului de implementare a Acordului de asociere UE - Republica Moldova…

- Cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Basarabia, Tineretul Național Liberal(TNL) s-a reunit intr-o ședința istorica festiva cu Tineretul Partidului Liberal Democrat, Tineretul Partidului Acțiune și Solidaritate și Tineretul Platformei Demnitate și Adevar din Republica Moldova, la…

- Aflat in Republica Moldova pentru a sarbatori cei 100 de ani la Unirea Basarabiei cu Patria Mama, președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a transmis tuturor buzoienilor un mesaj in care vorbește despre importanța Unirii și despre rolul pe care l-a avut marele om de stat, prim-ministrul…

- „Aniversam astazi 100 de ani de la Declarația de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Țarii de la Chișinau a fost un gest politic și patriotic care face cinste elitelor vremii și tuturor celor care l-au visat și au lucrat pentru infaptuirea lui. Este unul dintre acele momente…

- Fortele de ordine din Republica Moldova au evacuat zona Judecatoriei centrale de la Chisinau dupa ce un individ neidentificat a anuntat ca a plasat o bomba in cladire, informeaza site-ul de stiri Unimedia. Apelul la politia a fost facut de catre un barbat necunoscut, in jurul orei 09:50.…

- Ce șanse are Unionismul in Republica Moldova?Centenarul Unirii a fost celebrat la Chișinau printr-o manifestașie populara la care au participat cateva zeci de mii de oameni. Unii au spus ca este mult, alții, ca președintele Dodon, ca este un eșec al unioniștilor. Care este adevarul?

- Dan Moldovan este medicul veterinar care trateaza gratis cainii abandonați pe strada in Bistrița. Doctorul spune ca nu poate cere bani celor care vor sa ajute animalele suferinde. Crede ca, astfel, atat patrupedele, cat și oamenii ii sunt recunoscatori. Medicul Dan Moldovan a devenit unul dintre cei…

- Manifestatie de amploare la Chisinau pentru Unirea Romaniei cu Republica Moldova. De asemenea, grupuri de romani au venit la Chișinau pentru a participa la eveniment. Adunarea este organizata de Platforma Unionista Acțiunea 2012.

- Nu dau doi bani pe profețiile sumbre care ne spun refacerea României Mari, în granitele ei de la Tisa la Nistru, ar costa prea mult si n-ar fi posibila nici din punct de vedere politic. Eu sunt un om de afaceri, pragmatic prin defintie, dar va spun ca, pentru a atinge un obiectiv…

- Orchestra Naționala de Muzica Populara FOLCLOR, de la Chișinau, susține un concert extraordinar pe scena Teatrului Dramatic. Evenimentul este unul caritabil, in beneficiul Muzeului Prima Școala Romaneasca. Orchestra Naționala FOLCLOR este renumita nu doar in Republica Moldova, ci…

- Un tanar fotbalist și un jurnalist, ambii in varsta de 12 ani, urmeaza sa fie selectați pe 25 martie pentru a reprezenta Republica Moldova la cel mai grandios eveniment al anului printre juvenili. Proiectul Fotbal pentru Prietenie (F4F) va lua start la Moscova inaintea Campionatului Mondial de Fotbal…

- Reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreana, Franco Frattini, va efectua o vizita in Republica Moldova in perioada 26-28 martie. Oficialul are programate discuții cu conducerea de la Chișinau și Tiraspol, cu reprezentanții politici in procesul de reglementare transnistreana, transmite…

- Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a avut astazi, la sediul central al PDM, o noua intalnire cu șeful Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Ambasadorul Peter Michalko.

- Vineri, in jurul orei 12.10, pe DN2/E85, la intersectia cu DJ 205R, care merge la Cotesti, un barbat din Focsani, conducand un autoturism Logan MCV dinspre Cotesti, la virajul spre stanga pe DN2, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism inmatriculat in…

- Prima conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile de securitate curente' va avea loc vineri la Chisinau. Cu aceasta ocazie, cele tari vor lansa un mesaj comun fata de provocarile la adresa securitatii si perspectiva de integrare europeana,…

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul…

- Reprezentanți ai 11 parlamente, inclusiv șase președinți de legislativ și-au confirmat participarea la prima Conferința interparlamentara la nivel inalt in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, organizata la Chișinau pe 2…

- Dubla crima in Republica Moldova, inde o femeie a fost ucisa, iar un barbat și-a gasit sfarșitul aruncandu-se de la etajul al șaptelea. Anchetatorii au descoperit ca este vorba de o crima urmata de o sinucidere, in familie. Iar femeia era actrița, cooptata in serialul Las Fierbinți. Totul s-a intamplat…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Razboi al declaratiilor intre Federatia Rusa si Republica Moldova. Marul discordiei - legea Anti-propaganda adoptata anterior de Parlamentul de la Chisinau. Legislativul de peste Prut a condamnat printr-o declaratie imixtiunea Rusiei in deciziile interne ale statului Republica Moldova.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din regiunea transnistreana, unde acestora li se indica locul nasterii in Republica Moldoveneasca Nistreana, si nu in Republica Moldova, scrie europalibera.org.

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- In perioada 12 februarie – 31 martie, toți pasagerii care opteaza pentru calatoriile in cupeu pe cursele Chișinau – Sankt – Petersburg și Chișinau – Moscova vor achita cu 11 și, respectiv, 12 procente mai puțin pentru bilet.

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Partidului Liberal a propus un proiect prin care anul 2018 sa fie numit in municipiul Chișinau „Anul Unirii”. Atat le-a trebuit, spiritele s-au incins intre aleșii locali. Intr-un final, dupa mai multe dispute, liberalii au ales sa paraseasca sala de sedinte.

- Corpurile neînsufletite ale celor doi moldoveni decedați într-un accident rutier în Federatia Rusa au fost repatriate în aceasta noapte cu suportul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI. Un alt barbat, care s-a ales cu traumatisme în urma accidentului,…

- Potrivit deputatului in Parlamentul European, Siegfried Mureșan, asistența macrofinciara va ajunge in Republica Moldova cand se vor fi indeplinit condițiile impuse de UE, se arata intr-un interviu realizat de Radio Europa Libera.

- Doua asociații din Chisinau si Iasi, alaturi de Primaria Municipiului Iași, pregatesc Centenarul, printr-o Caravana de film romanesc. Proiectul vizeaza un traseu istoric: Romania – Republica Moldova – Cernauți. Asociația ARTIS din Iași și Asociația Obșteasca MIA din Chișinau lanseaza la Iași, printr-o…

- Prim-ministrul Pavel Filip a transmis marti, 30 ianuarie, un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, cu prilejul investirii in functie. Tot in acest context, oficialul moldovean a transmis omologului sau roman si invitatia de a efectua o vizita in Republica Moldova,…

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Un grup de deputați a înregistrat astazi în Parlamentul Republicii Moldova un proiect de Declarație prin care condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politica din Republica Moldova, transmite MOLDPRES. …

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut o intrevedere luni, 22 ianuarie, cu directorul executiv al Confederatiei industriasilor din Danemarca, Thomas Bustrup, si cu directorul executiv al State of Green, Finn Mortensen. Speakerul a prezentat oportunitatile de a investi in Republica Moldova,…

- La solicitarea serviciului Aviasan din Republica Moldova, elicopterul serviciului SMURD Romania a intervenit vineri, 19 ianuarie, in cazul unui pacient de 45 de ani, politraumatizat in urma unui accident rutier si care a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanesti in stare grava.

- Partida pro-rusa din Republica Moldova are multe componente. Cea mai cunoscuta, vizibila si vocala e reprezentata de Presedintele Igor Dodon, asumat pro-rus si cu gesturi ostentative in favoarea Rusiei, ca si cum si-ar fi asumat rolul de reprezentant al fostei metropole imperial sovietice in Republica…

- Jurnalista din Federația Rusa, Irada Zeynalova, prezentatoarea principalului buletin de știri de la postul NTV, a facut aseara cale întoarsa de pe Aeroportul Internațional Chișinau. Contactați de AGORA, responsabilii de la Poliția de Frontiera au declarat ca aceasta nu a putut prezenta niciun…

- La aceste aplicatii, militarii rusi au exersat mai multe procedee de lansare, ghidare si manuire a sistemelor de rachete antitanc. Expertul in probleme de securitate, Rosian Vasiloi, de la Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale 'Viitorul' din Chisinau, se intreaba cu aceasta ocazie…

- Astazi este ultima zi de depunere a dosarelor de participare pentru selecția naționala Eurovision 2018. Toti cei interesati sa reprezinte Republica Moldova la Lisabona pot depune dosarele prin poșta electronica la eurovision@trm.md sau la Centrul de Colectare Eurovision 2018, din strada Hancesti, 64,…

- Moscova a amenințat Republica Moldova ca își rezerva dreptul sa întreprinda acțiuni de raspuns în urma promulgarii legii care restricționeaza retransmisiunea programelor informative și analitice din Rusia scrie paginaderusia.ro. Purtatoarea de cuvânt a Ministerului…

- "Cu regret, constatam ca acest document discrimineaza in mod clar presa rusa. Aceasta este un nou atac dus impotriva Rusiei al majoritatii parlamentare. Din punctul nostru de vedere, confirmand angajamentul international privind principiul reciprocitatii, ne rezervam dreptul de a lua masuri", a declarat…

- Moscova isi rezerva dreptul la masuri de raspuns in contextul adoptarii in Republica Moldova a unei legi de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda), care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria…

- O femeie originara din Republica Moldova, aflata la Moscova, Federația Rusa, a fost batuta crunt de concubinul ei. Femeia a fost transportata la spital în stare grava. Agresorul, un barbat cu antecedente penale, s-a napustit asupra concubinei, în timpul unor dicuții…

- Cancelaria Guvernului nu are nicio informație oficiala despre o eventuala vizita a unei delegații a Ministerului de Externe a Federației Ruse in Republica Moldova. „In agenda de protocol nu este inclusa nicio intrevedere de acest fel”, a declarat pentru Agora Tatiana Gumene, șef-adjunct al Directiei…