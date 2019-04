Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 13 apr - Sputnik. Procuratura Anticorupție anunța despre transmiterea în judecata a doua cauze penale în care este vizata o femeie de 38 de ani, din localitatea Trușeni, municipiul Chișinau. Aceasta este învinuita de trafic de influența. CC0 / Pixabay / ActivediaCulmea:…

- În cadrul proiectului social ”Sputnik Caritate”, inițiat de Agenția Internaționala de Știri și Radio Sputnik Moldova, 12 copii de la Gimnaziul internat nr.3 din Capitala au avut posibilitatea sa ia cunoștința de tehnologiile viitorului. Momentele au fost surprinse de fotograful…

- Cristi Borcea a ajuns de urgenta la spital. Fostul actionar al clubului de fotbal Dinamo a fost internat, sub paza, la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala, la Sectia de cardiologie vasculara, in urma unui transfer de la Spitalul Penitenciar Rahova. Revenit in penitenciar la inceputul anului,…

- Au fost inregistrate cazuri suspecte de rujeola la opt copii dintr-o familie din Chisinau.Sapte dintre acestia s-au intors recent din orasul Craiova, Romania. Copiii nu au fost vaccinati. Cazurile se afla in proces de investigare.

- Copiii internati pentru operatii la inima in cadrul Spitalului Clinic Republican vor fi vegheati de personajele lui Creanga. Peretii secției Malformații Cardiace Congenitale au fost acoperiti cu desene de catre pictorul Alexei Gurschii.

- Viitorul si trecutul s-au intalnit la Muzeul National de Istorie. In cea de-a treia zi a expozitiei Innovatic Fest Roboshow, vedeta a fost robotul Titan. Acesta are 2 metri si jumatate si da dovada de o inteligenta artificiala impresionanta.

- Micii vizitatori ai expozitiei de jucarii vechi de la Muzeul de Istorie din Suceava au, de ieri, posibilitatea de a si achizitiona jucarii de la magazinul institutiei. La solicitarea muzeului, proprietarul colectiei de jucarii vechi a adus 40 de tipuri de jucarii – masinute, papusi, jocuri ...

- O noua statie a fost anuntata, de curand, pe soseaua Muncesti din Capitala. De acum incolo, cei peste 200 de copii care mergeau aproape un kilometru pe jos pana la Gimnaziul 49, o vor face cu troleibuzul numarul 31, cu itinerarul Chisinau - Sangera.