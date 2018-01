Sputnik: America va furniza rachete aer-aer pentru doua tari vecine cu Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul masurilor antipoluare luate de Beijing, China ar putea devansa Japonia in acest an ca cel mai mare importator de gaze naturale din lume, utilizate ca substitut al carbunelui, potrivit CNBC. China, deja cel mai mare importator de petrol si carbune la nivel mondial, este al…

- Bilete de avion pentru deputați și ministere, in 2018. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat o licitatie pentru achizitionarea unor bilete de avion, valoarea estimata a contractului fiind de 19 milioane de lei fara TVA, in timp ce Camera Deputatilor cumpara bilete pentru rute interne in valoare…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania, la Deveselu, si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata ...

- Explozia unei bombe artizanale intr-un dulap de bagaje, intr-un supermarket, in al doilea cel mai important oras din Rusia, s-a soldat cu 14 raniti, dintre care 13 au fost spitalizati miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion si Anul Nou. Anchetatorii au deschis o procedura privind o "tentativa…

- Japonia va realiza în premiera, în ianuarie, la Tokyo, o simulare de evacuare a cetatenilor capitalei în cazul unui eventual atac cu rachete, ca raspuns la repetatele lansari de proiectile nord-coreene, dintre care unele au zburat în

- ONG-ul, care face lobby pentru liderii Maia Sandu si Andrei Nastase, este acuzat ca ar fi implicat in razboiul hibrid dus de Federatia Rusa contra Occidentului. Este vorba despre Fundația Open Dialog, organizatie inregistrata in Polonia de ucraineanca Ludmila Kozlovska.

- Comisia Europeana a comunicat miercuri ca in ultimele luni legaturile cu Washington sunt tot mai frecvent legat de problema reciprocitatii vizelor, insa a insistat pentru progrese imediate. Statele Unite continua sa solicite vize pentru cetatenii din Bulgaria, Croatia, Cipru, Polonia si Romania, potrivit…

- Alegerile prezidențiale din Rusia au loc pe 18 martie 2018. Data a fost stabilita oficial de catre Camera Superiara a parlamentului rus, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin și-a anunțat oficial candidatura. Scrutinul prezidențial din Rusia va avea loc in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea…

- La Geneva au inceput consultari intre SUA si Rusia pe tema Tratatului privind Fortele nucleare cu raza medie de actiune (INF). SUA au avertizat Rusia ca vor incepe sa dezvolte noi rachete nucleare, daca Moscova nu se va conforma tratatului, pe care o acuza ca il incalca.

- Toate cele șase lucrari inscrise de membrii Asociației Astronomice „Sirius” Barlad la Concursul Internațional „Green Planet” 2017, din Rusia, au obținut titluri de Laureat. Ediția din acest an a Concursului Internațional „Green Planet”, inițiat de organizația cu același nume din Federația Rusa, și-a…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la dezbaterea "Preparing for the 21st century threats / Pregatire pentru provocarile secolului 21" organizata la Cluj, ca Federația Rusa a dus campanii de dezinformare pentru a crea confuzie și dezbinare intre aliații NATO. …

- 'Nu va fie frica. Armata este de partea noastra', le-a spus el susținatorilor sai care l-au scapat din mainile poliției și au inceput sa ridice baricade in jurul locuinței sale, unde poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții veniți sa-l sprijine.Serviciul de Securitate…

- Nationalele de handbal feminin ale Romaniei, Frantei si Spaniei au fost performerele zilei de duminica, a doua in grupa A la Campionatul Mondial. Romania este lider, cu 4 puncte, iar in urmatoarea partida, marti, va intalni Spania.Rezultatele complete inregistrate in partidele de duminica…

- TELEKOM SPORT LIVE VIDEO SLOVENIA - ROMANIA: Fetele noastre n-au avut nicio emotie impotriva modestei Paraguay. Martin Ambros a putut utiliza intreg lotul in acel meci. Dupa joc, Ambros era deja cu gandul la partida cu Slovenia: "Va fi foarte important meciul de maine cu Slovenia. Jucam sa adunam…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 2 decembrie Grupa A Romania – Paraguay 29-17 VIDEO Franta – Slovenia 23-24, sambata – 2 decembrie, ora 19.00, Telekom…

- Nationala de handbal feminin a Germaniei a invins, vineri seara, reprezentativa Camerunului, cu scorul de 28-15 (12-7), in meciul de deschidere al Campionatului Mondial, grupa D. Romania debuteaza sambata, cu Paraguay, de la ora 15.00, in grupa A.Sambata se vor juca partide in toate cele patru…

- Furt in proportii deosebit de mari la "Finprombank" din Rusia. In perioada 2015-2016, citiva indivizi au reusit sa sustraga de pe conturile institutiei financiare, prin intermediul unor scheme frauduloase, peste 5,5 miliarde de ruble, echivalentul a 81 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, ei…

- Acordul este in conformitate cu o strategie avand drept obiectiv reducerea dependentei de livrarile din Rusia. Conform termenilor acordului, semnat de PGNiG cu Centrica LNG Co. Ltd,, firma poloneza va primi noua livrari de GNL in perioada 2018-2022. Compania poloneza nu a dezvaluit detalii…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde vanzarii de sisteme de rachete Patriot catre Polonia, tranzacție estimata la 10,5 miliarde de dolari, a anunțat vineri seara Pentagonul, potrivit Reuters. Polonia, care este membra a NATO, și-a intensificat eforturile de consolidare a apararii…

- N. D. Manifestare unica in Romania, astazi, la Muzeul Judetean de Arta „Ion Ionescu-Quintus” Ploiesti, unde va avea loc vernisajul expozitiei Bienalei Internationale de Gravura Contemporana „Iosif Iser”. Evenimentul constituie una dintre cele mai interesante modalitati de cunoastere a tendintelor actuale…

- Unele state membre UE, cum ar fi Polonia, Suedia si Lituania, solicita folosirea mai multor instrumente europene in lupta impotriva campaniilor de propaganda si dezinformare din partea unor tari ca Rusia. In opinia a opt ministri de externe, exista incercari ale unor "actori externi" de a induce neincredere…

- China va deveni prima tara din lume care va amplasa o statie electrica solara în spatiul cosmic, a declarat într-un interviu acordat jurnalului „Science and Technology Daily”, cercetatorul Academiei Chineze de Tehnologie Spatiala, Lee Ming. În opinia cercetatorului,…

- Kuzmin s-a referit la organizarea referendumului pe modelul celui "realizat" de Rusia pentru alipirea peninsulei Crimeea. "In Romania, am auzit in repetate randuri cum ar trebui sa se uneasca Romania cu Republica Moldova: in baza dreptului istoric sau prin referendum. Avand in vedere aceste…

- Autoritațile ruse suspecteaza partea indiana ca a admis militari americani la bordul submarinului nuclear „Chakra“ (fost „Nerpa“), inchiriat de Forțele navale indiene de la Federația Rusa, scrie ziarul „Kommersant“. Despre faptul ca Rusia suspecteaza ca soldații americani au „inspectat” Chakra, incalcand…

- Cea de-a 17-a ediție a expoziției-târg „Fabricat în Moldova” se va desfașura între 31 ianuarie și 4 februarie la Moldexpo, cu genericul: „Fabricat în Moldova, fabricat pentru tine”. Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, a menționat…

- Sala Polivalenta din Cluj-Napoca gazduieste, în perioada 3-5 noiembrie 2017, cea de-a 7-a editie a Campionatului Mondial de Karate Fudokan, unde sportivii români au de aparat performanta exceptionala obtinuta în urma cu doi ani la Belgrad, când țara noastra a obtinut…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Europa se afla în raza de actiune a rachetelor nord-coreene, relateaza site-ul publicatiei Express, potrivit Mediafax. Înaintea unei vizite oficiale în Japonia si în Coreea de Sud, Stoltenberg a precizat ca NATO…

- Rusia a efectuat joi mai multe teste cu rachete angajand „cele trei componente nucleare” de care dispune, a anuntat Ministerul Apararii rus. Presedintele Vladimir Putin a participat la exercitiile militare si a lansat, personal, patru rachete balistice, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului,…

- Republica Moldova este una din țintele razboiului informațional lansat de Federația Rusa în întreaga regiune, dar nu numai, în timp ce instituțiile statului nu sunt pregatite pentru a face fața acestei amenințari, transmite radiochisinau.md Mai mult, unele forțe politice…

- Pașaportul Republicii Singapore a fost catalogat drept "cel mai puternic" din lume, potrivit indexului global al pașapoartelor, Global Passport Index, care evalueaza gradul de libertate al cetațenilor anumitor țari și care a fost publicat miercuri de firma de consultanța globala Arton Capital,…

- Amenințarea nucleara nord-coreeana, raspandirea terorismului legat de ISIS și disputa din Marea Chinei de Sud vor fi discutate la reuniunea miniștrilor apararii ASEAN, luni, in Filipine, informeaza dpa. În afara de întâlnirea de luni, o alta va avea loc marți între…

- Scutul antiracheta care este construit de Washington în strainatate constituie o problema esențiala pentru Rusia și China, a afirmat vineri, la Moscova, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza Reuters. În intervenția sa din cadrul unei conferințe privind neproliferarea…

- Rusia ar putea suplimenta sistemele de rachete Iskander in Kaliningrad, ca reactie la suplimentarea trupelor americane in Polonia Administratia Vladimir Putin ar putea reactiona la consolidarea efectivelor americane in Polonia prin suplimentarea sistemelor de rachete Iskander in regiunea Kaliningrad,…

- Amplasarea sistemului american antiracheta în România reprezinta o încalcare a Acordului Fortelor Nucleare Intermediare si o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat miercuri seful departamentului pentru America de Nord din ministerul rus de Externe, Georgi Borisenko,…

- CHIȘINAU, 10 oct — Sputnik, Marian Radulescu. Liviu Dragnea s-a referit la relațiile româno-ruse: „Oricât ne-am dori dialogul cu Rusia, acesta nu poate avansa în lipsa reciprocitații și cu ignorarea încalcarii normelor comunitații internaționale". Daca…

- CHIȘINAU, 10 oct — Sputnik. Marți, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a avut o întrevedere cu președintele moldovean Igor Dodon. Putin i-a mulțumit lui Dodon pentru acțiunile întreprinse în vederea normalizarii relațiilor bilaterale, deși procesul este…

- Ce nebunie! Egipt s-a calificat la Cupa Mondiala dupa un gol marcat la ultima faza. 15 echipe naționale și-au asigurat deja un loc la Campionatul Mondial din 2018, din Argentina. Printre ele se afla și Egipt, care revine dupa o pauza de 28 de ani la un turneu final. Calificarea „faraonilor” a fost de-a…

- Raport AP NATO: Alianța risca sa isi piarda avantajul tehnologic Adunarea parlamentara a NATO de la Bucuresti. Foto: SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO NATO risca sa îsi piarda avantajul tehnologic, avertizeaza raportul prezentat astazi, la Adunarea parlamentara a NATO de la Bucuresti, de Thomas…