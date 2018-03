Spuneti-va parerea despre INASPRIREA CONTROALELOR la GPL! 25 de permise RETINUTE si AMENZI aplicate de politistii buzoieni pentru masinile cu instalatii GPL neomologate

Stiri pe aceeasi tema

- 560 de sanctiuni contraventionale aplicate participantilor la trafic in acest sfarsit de saptamana / 46 permise de conducere retinute de politistii cu atributii pe linie rutiera. In aceste zile, ca urmare a neregulilor constatate in trafic, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politistii rutieri au aplicat 9.000 de sanctiuni contraventionale si au retinut peste 500 de permise de conducere in urma celor aproape 3.500 de actiuni si interventii efectuate in ultimele 24 de ore, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General ...

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, fiind aplicate 228 de sanctiuni contraventionale. Cei mai multi dintre contravenienti au fost conducatori auto care nu au respectat regimul legal de viteza (63),…

- La acest sfarsit de saptamana, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 696 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 201.000 de lei.

- Cu ocazia zilei de 1 Martie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau vor oferi in trafic femeilor aflate la volan sau ca pietoni un martisor si ”o primavara frumoasa si lipsita de incidente in trafic”. Actiunea este o traditie pentru IPJ Buzau si se va desfasura in

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, fiind aplicate 515 sanctiuni contraventionale, iar 51 de permise de conducere au fost retinute ca urmare a neregulilor constatate. Cei mai multi dintre contravenienti…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, in ultimele 24 de ore, la 2.654 de evenimente, dintre care 2.184 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 657 de infractiuni, dintre care 154 au fost constatate in flagrant delict. De asemenea, au fost…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 313 actiuni si s-a intervenit la 2.648 de evenimente, dintre care 2.174 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor,…

- Politiștii rutieri au fost angrenati, timp de doua zile, intr-o actiune de control in trafic la trecerile de pietoni, fiind vizati, pe de o parte, pietonii care traverseaza neregulamentar, iar pe de alta parte șoferii care nu acorda prioritate pietonilor. Actiunea de control in trafic s-a ...

- Politistii damboviteni au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc, au fost efectuate 12 perchezitii, iar doua persoane au fost retinute, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres. ''Politistii…

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- Peste 11.000 de politisti au actionat, luni, in toata tara, la 2.498 de evenimente, dintre care 2.045 au fost sesizate prin 112. Au fost constatate peste 870 de infractiuni si s-au aplicat peste 8.600 de sanctiuni, in valoare de 2,7 milioane de lei, fiind retinute peste 550 de permise de conducere.Citeste…

- CONTROALE…Pe parcursul saptamanii trecute, in cadrul actiunilor organizate pe raza judetului Vaslui, politistii vasluieni au aplicat 643 de sanctiuni contraventionale. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au desfasurat actiuni in sistem integrat, care au avut drept scop prevenirea…

- In data de 09 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 4.060 lei. Potrivit IPJ Alba, vineri, 9 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, Politiei Municipiului Sebes (42 de polițiști), impreuna cu polițiștii locali din cadrul Direcției Politia Locala Sebeș (9 de polițiști locali) si in colaborare cu un specialist din cadrul Registrului Auto Roman –…

- Joi, 8 februarie, politistii rutieri au supravegheat drumurile publice din judet, actionand in principal pentru prevenirea accidentelor de circulatie produse pe fondul neacordarii prioritatii de trecere pietonilor sau vitezei excesive. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost organizate actiuni pe raza…

- Politistii au retinut peste 500 de permise si au aplicat amenzi de 2,7 milioane de lei, intr-o singura zi, in weekend. Potrivit IGPR, pe 3 februarie, peste 8.000 de politisti au acționat, la nivel național, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate…

- Considerati ca examenele elevilor buzoieni sunt prea multe, puse aiurea si prgrama incarcata? Spuneti-va clar parerea! Calendarul simularilor pentru examenele nationale pentru elevii claselor a VIII-a, a XI-a si a XII-a a fost publicat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Astfel, in perioada 5-7…

- Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat doua perchezitii pe raza localitatilor Izvoru Dulce si Nenciulesti, la persoane banuite de detinerea ilegala a unei arme neletale.

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 210 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 55.000 lei.

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au actionat pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in randul participantilor la trafic. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 265 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 74.000 de lei.

- Activitatile desfasurate de structurile Inspectoratului de Politie Judetean Buzau in anul 2017, au vizat urmatoarele obiective majore: cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala si siguranta rutiera, prevenirea…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj – Biroul Drumuri Naționale și Europene, Biroului Rutier si formatiunilor rutiere, impreuna cu politisti care au calitatea de politist rutier din cadrul sectiilor de politie urbane au executat, marți, o actiune pe linia prevenirii ...

- Politistii de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au desfasurat mai multe activitati pe raza intregului judet, pentru verificarea sistemelor de securitate ale unor obiective, precum si referitor la modul de respectare a prevederilor legale in acest domeniu.

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, din care 34 de solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112, au aplicat 120 de amenzi si au constatat 27 de infractiuni. Politistii au constatat 27 de infractiuni si au aplicat 120 de sanctiuni contraventionale,…

- Polițiștii covasneni continua sa acționeze pentru menținerea siguranței publice și descurajarea celor care comit ilegalitați, luand masuri ferme atunci cand constata abateri. In ultima saptamana polițiștii au intervenit la 213 evenimente, 72 dintre acestea fiind sesizari…

- Peste 50 de permise de conducere au fost reținute și aproape 900 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, in urma acțiunilor desfașurate de polițiști, pentru creșterea siguranței rutiere. Polițiștii rutieri au acționat in perioada 1-9 ianuarie a.c., la nivel județean, pentru creșterea gradului…

- Siguranta traficului rutier din Alba Iulia, in atentia politistilor. La sfarșitul saptamanii trecute politistii au aplicat 145 de amenzi si au retinut 4 permise de conducere in cadrul unei actiuni cu efective suplimentare. La data de 12 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier Alba, cu sprijinul…

- Politistii din tara au aplicat sambata, 13 ianuarie, peste 7.600 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2.500.000 de lei, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate au constatat peste 650 de infracțiuni. Aproape 8.300 de politisti au acționat, la nivel național, pentru prevenirea…

- Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, pe 12 ianuarie, sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei Romane, politistii rutieri din toata tara au actionat pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.In urma activitatilor desfasurate in teren, politistii…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, au aplicat 175 de amenzi si au constatat 15 infractiuni. Fata de 5 persoane au fost luate masuri preventive. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, din care 32 solicitari ale cetatenilor…

- In urma unui control in trafic, politistii din Bacau au depistat doua persoane care transportau peste 190.000 de tigarete fara documente legale.La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul I.P.J. Bacau au oprit in trafic, pe raza localitatii Nicolae Balcescu, un autoturism in care se aflau o femeie,…

- La data de 10 ianuarie 2018, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului judet, o actiune ce a avut drept scop prevenirea accidentelor rutiere datorate nerespectarii, de catre conducatorii auto, a normelor rutiere privind depasirea. Cu ocazia acestei actiuni au fost aplicate 141 de sanctiuni…

- Politistii rutieri au fost angrenati la finele saptamanii trecute in noi ample actiuni de control in trafic, atat pe timp de zi, cu autospecialele cu radar, cat si noaptea, pentru depistarea soferilor bauti. Din nou, foarte multi soferi s-au ales cu dosare penale ori si-au pierdut dreptul de a ...

- 14 permise retinute pentru nerespectarea regimului legal de viteza și 3 permise retinute pentru alte abateri in trafic. In cadrul actiunilor desfasurate in ultimele 24 de ore pentru disciplinarea participantilor la trafic, politistii cu atributii pe linie rutiera, au retinut 13 permise de conducere…

- BULETIN INFORMATIV privind evenimente si activitati din perioada 5 - 7 ianuarie (...) * Indisciplina in trafic sanctionata de politisti/ Aproape 400 de sanctiuni contraventionale si 34 permise de conducere retinute La acest sfarsit de saptamana, politistii cu atributii pe linie rutiera…

- In perioada 6-7 ianuarie, politistii maramureseni au intervenit la 89 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112 iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat 32 de infractiuni si au aplicat peste 250 de sanctiuni contraventionale, conform IPJ Maramures. In acest week-end politistii…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj au retinut zeci de permise auto in perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018. Oamenii legii au desfasurat actiuni multiple pe principalele artere rutiere, pentru prevenirea accidentelor de circulatie si asigurarea fluentei traficului…

- Pentru siguranta cetatenilor, peste 350 de politisti au acționat in perioada 29 decembrie – 2 ianuarie, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie. Astfel, politistii au constatat si sanctionat 82 de abateri la regimul circulatiei si au retinut cinci permise de…

- In perioada 10 – 22 decembrie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila au actionat pe arterele rutiere din municipiu si judet pentru combaterea producerii accidentelor rutiere grave, precum si pentru constatarea de contraventii si infractiuni rutiere.

- Parcul auto al Poliției buzoiene s-a innoit. La data de 21 decembrie, au fost distribuite autospeciale noi catre unitatile teritoriale ale Politiei Romane, iar Inspectoratului de Politie Judetean Buzau i-au revenit 7 autospeciale Dacia Logan, in vederea utilizarii in misiunile desfasurate pentru siguranta…

- In urma neregulilor constatate la firme din municipiul Buzau, politistii au intocmit doua dosare penale si au aplicat o amenda de 10.000 de lei. De asemenea, au fost confiscati bani si bunuri, a caror valoare depaseste 15.000 de lei. Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie. Pe linie de viteza, au fost aplicate 32 de sanctiuni contraventionale, iar impotriva a 6 soferi care au depasit cu…

- Politistii din Alba au testat pe parcursul saptamanii trecute peste 1.400 de conducatori auto pentru consum de alcool, in cadrul unei actiuni ce a vizat cresterea sigurantei rutiere. Politistii au depistat 17 conducatori auto ce conduceau sub influenta alcoolului. Au fost constatate 16 infractiuni rutiere,…