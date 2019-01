Stiri pe aceeasi tema

- În zece state membre se înregistreaza o rata de supraaglomerare pentru tineri mai ridicata decât media UE. Printre ele, sapte tari (Slovacia, Letonia, Polonia, Croatia, Ungaria, Bulgaria si România) au raportat anul trecut ca mai mult de jumatate din populatia lor tânara…

- Filme de scurtmetraj din 17 tari vor fi prezentate, incepand de marti si pana sambata, la cea de-a XXII-a editie a Festivalului International de Film Studentesc CineMAiubit, informeaza UNATC. La editia din acest an a festivalului vor participa, alaturi de Romania, Argentina, Belgia, Bulgaria,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a aprobat miercuri, la propunerea Guvernului Romaniei, memorandumul care susține Compactul Global pentru Migrație (CGM).„Pe data de 10-11 decembrie la Marrakesh in Maroc, Romania prin guvernul nostru trebuie sa semneze sau…

- Cea de-a doua editie a Simpozionului International "Global and Regional Environmental Protection" - GLOREP 2018, o manifestare de anvergura in domeniul protectiei mediului, a debutat, in data de 15 noiembrie 2018, in Auditoriumul Centrului de Conferinte al UPT, care este gazda si organizator al manifestarii,…

- Alexander Stubb, candidat in cursa interna din Partidul Popularilor Europeni pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, s-a aratat, luni, "destul de ingrijorat" cu privire la incercarile de modificare a legislatiei Justitiei din Romania. "Sunt destul de ingrijorat, am crezut intotdeauna…

- Aproape 30.000 de kilometri și 17 țari strabatute cu o singura mașina. Este expediția pe care o realizeaza un barbat din Satu Mare, impreuna cu fiul sau. Attila Bertici vrea sa refaca cu mașina traseul pe care bunicul sau l-a parcurs pe jos, dupa ce a evadat dintr-un lagar in timpul celui de-al Doilea…

- Perchezițiile au continuat și în cursul zilei de azi pe raza județului Cluj, fiind puse în aplicare alte doua mandate de percheziție domiciliara la unul dintre suspecți. Persoanele din prezenta cauza sunt cercetate pentru savârsirea mai multor infractiuni de evaziune fiscala…