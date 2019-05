Spune-mi cate lucruri stii sa faci bine, ca sa-ti spun ce putere de negociere ai!

Stiri pe aceeasi tema

- El a facut afirmatia dupa ce a fost informat ca o persoana care avea o pereche de catuse voia sa-i ceara demisia din fruntea Senatului Romaniei si a punctat ca nu se teme de astfel de manifestari care demonstreaza ca in Romania este astazi libertate de exprimare. "Dar daca maine vor castiga…

- Scandalul Huawei care a explodat in mai multe țari NATO și aliați a ajuns și in Romania. PNL nu va lasa PSD sa bata palma cu chinezii pe sub masa, transmite deputatul liberal Bogdan Huțuca intr-un comunicat de presa. El solicita Guvernului sa intrerupa urgent orice negociere cu compania chineza…

- „Alegerile europarlamentare vor schimba raporturile de putere. Nu va mai fi un PSD cu 46%, va fi cu maxim 29, 30, 32%. PNL + PMP va insemna mai mult decat are PSD. Majoritatea actuala PSD-ALDE va pierde majoritatea, nu vor mai face 51% in Parlament. Pe fondul asta trebuie construita alianta impotriva…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite, miercuri, ca incearca sa se foloseasca de presiunea economica pentru a inlatura de la putere regimul de la Teheran si a exclus posibilitatea unor discutii cu Washingtonul, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Banca Centrala…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 votul din Comisia LIBE a Parlamentului European, in urma caruia Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe primul loc in cursa pentru șefia Parchetului European.„Cei din Comisia LIBE au ințeles doua lucruri: ca Laura Codruța Kovesi are o experiența de lupta…

- Rares Bogdan, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, a transmis un mesaj legat de plecarea de la Realitatea TV. Rares Bogdan a recunoscut ca avut discutii pentru a intra in politica, dar sustine ca, deocamdata, nu a luat decizia daca va pleca de la Realitatea TV. "Vad ca unii…

- Traian Basescu a vorbit vineri seara la B1 Tv despre alegerile europarlamentare și cum se va schimba balanța de putere in urma acestora. Mai mult, fostul președinte prevede un scenariu sumbru pentru Romania in perioada imediat urmatoare, cu creșteri de prețuri mai ales la facturile de energie electrica…

- Alex Dima, realizator al emisiunii „Romania, te iubesc”, a oferit un interviu pentru Pagina de Media la cateva zile dupa incidentul in care l-a pus la punct pe presedintele PSD, Liviu Dragnea. Dima explica ce inseamna cu adevarat meseria de jurnalist. In cadrul interviului, Dima a facut referire si…