Spune care e prima zonă a corpului pe care o speli la duș , pentru a afla totul despre personalitatea ta Daca ați mers vreodata la un curs de yoga, l-ați auzi cu siguranța pe instructor descriind corpul drept un templu sacru. Și a avut dreptate! Acesta gazduiește emoțiile și energiile care ne determina sa facem diferite lucruri in viața. Iar unele culturi antice cred ca prima zona corpului pe care o spalam la duș spune multe despre personalitate. Este posibil, involuntar, sa percem aceasta zona, drept cea mai importanta! Haideți sa vedem ce smnificație are fiecare! Pe picioare Piciorul este un simbol al umilinței și al integritații. Persoanele care se spala prima oara pe picioare sunt altruiste,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

