Spumant cu particule de aur, vinuri ecologice și degustări în premieră la VINVEST 2019 Timișoara, in curand Capitala Europeana a Culturii, va gazdui in acest an o ediție speciala a Salonului Internațional de Vinuri VINVEST. Ajuns la cea de-a XVI-a ediție, VINVEST 2019 aduce laolalta peste 250 de sortimente de vinuri din Romania și de peste hotare. Evenimentul va avea loc in perioada 19-21 aprilie la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Pana in acest moment noutațile confirmate de organizatori sunt: prezența aparte a unui vin spumant italienesc – Imperator 24k – obținut prin metoda clasica și cu o compoziție in care se regasesc particule de aur de 24k. Bautura exclusivista… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

