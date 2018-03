Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepand de astazi pana pe 15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.Exercitiul Spring Storm 18 are la baza un concept unic…

- Peste 1.700 de militari romani și straini vor participa, in perioada 5-15 martie, la Spring Storme, unul dintre cele mai mari exerciții multinaționale, organizat de Forțele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei și in apele internaționale ale Marii Negre.

- Peste 1.700 de militari romani si straini reprezentand alte cinci state aliate sau partenere vor participa, timp de zece zile, incepand de luni, la primul exercitiu major multinational din acest an, organizat de Fortele Navale Romane (FNR), pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii…

- Peste 1.700 de militari romani si straini vor participa, in perioada 5 15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre. Exercitiul Spring Storm 18 are la baza un concept unic de antrenare…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, ca in Comitetul Executiv nu saa discutat despre aducerea arbitrilor straini in Liga I, insa a precizat ca statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor straini pe teritoriul Romaniei. “Statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor straini pe…

- Cetatenii Uniunii Europene care sosesc in Marea Britanie in perioada de tranzitie de dupa Brexit vor putea cere sa ramana in aceasta tara pe termen nedefinit, dar nu-si vor putea aduce automat si familiile, a indicat miercuri

- Fregata franceza „Jean Bart” va face o escala in portul Constanța, in perioada 7-10 martie 2018, inainte de a participa la un exercițiu militar in apele teritoriale ale Romaniei in Marea Neagra, alaturi de Forțele Navale Romane.

- Fregata franceza "Jean Bart" va face o escala in portul Constanta, in perioada 7 10 martie 2018, inainte de a participa la un exercitiu militar in apele teritoriale ale Romaniei in Marea Neagra, alaturi de Fortele Navale Romane.Fregata "Jean Bart" face parte din clasa F 70 AA si este specializata in…

- LPF a aprobat aducerea arbitrilor straini in Liga 1. In play-off, tot cu ”centrali” romani! In Adunarea Generala de marți, Liga Profesionista de Fotbal a aprobat aducerea arbitrilor straini la meciurile din Liga 1. Astfel, propunerea reprezentanților FCSB a fost aprobata, cu o condiție: ca ambele echipe…

- Patru studenti de la Univeristatea „Stefan cel Mare” din Suceava au construit o masinuta care recunoaste si respecta semnele de circulatie, ei urmand sa participe cu prototipul la concursul international Electro-Mobility.

- Cei mai buni militari romani din brigazile si batalioanele de vanatori de munte se intrec anual intr-o competiție care se desfașoara, prin alternanta, iarna si vara. In zona Predealului are loc in aceste zile Alpiniada de Iarna.

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- Un contingent de militari ai armatei Republicii Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie, la exercitiul multinational “Platinum Eagle 18.1”, organizat la Centrul de Instruire Babadag din Romania, informeaza Mediafax. Contingentul, constituit din 60 de ofiteri, subofiteri, sergenti si soldati…

- Un contingent de militari al Armatei Nationale din Republica Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie curent, la exercitiul multinational „Platinum Eagle 18.1”, care va avea loc la Centrul de Instruire Babadag, Romania.

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si in consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor intalni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita in contextul interceptarii de catre un avion…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si în consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor întâlni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita în contextul interceptarii…

- Romania a intrat pe pietele internationale pentru prima data in 2018, facand un pas spre atingerea obiectivului sau de a creste anul acesta suma atrasa de la investitorii straini la 5 miliarde de euro (6,2 miliarde de euro), scrie Bloomberg. Romania a iesit cu doua tipuri de obligatiuni: una pe o perioada…

- Reprezentanții Sindicatului Liber Invațamant Sebeș au anunțat ca participa la pichetul de protest organizat astazi, 31 ianuarie 2018, de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“, in fața Ministerului Educației Naționale. Aceștia spun ca, printre altele, au propus federației sa atraga atenția…

- Gruparea navala permanenta NATO SNMG 2 Standing NATO Maritime Group , din care fac parte fregata "Regele Ferdinand", distrugatorul britanic HMS Duncan si fregata turceasca TCG Gaziantep, va desfasura, in perioada 30 ianuarie 17 februarie, operatii de supraveghere maritima si alte misiuni specifice in…

- Fregata „Regele Ferdinand” si distrugatorul maritim „Lt. Lupu Dinescu” vor face parte din cele doua grupari navale NATO care in aceasta perioada vor supraveghea traficul maritim si vor efectua misiuni specifice in Marea Neagra.

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, incepand cu orele 17:00, la Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris din Baia Mare, va avea loc seminarul gratuit Cercul Siguranței pentru Parinți, susținut de catre Meda Morariu, cu tema „Iubirea necondiționata – mit sau realitate”. Cercul Siguranței pentru Parinți…

- Primaria Municipiului Constanta organizeaza concurs de recrutare la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante, astfel: 1. Serviciul de Sprijinire si Indrumare a Asociatiilor de Proprietari, Directia Administratie Publica Locala: sef Serviciu de Sprijinire…

- Inteligenta artificiala in agricultura sau antrenamente sportive inteligente - cateva dintre cele 5 idei de afaceri ale unor tineri antreprenori romani, care au ajuns la finalul programului pre-accelerare Tech Leaders Lab, din 72 de idei de afaceri, cate au intrat in competitie. Cu ce solutii de business…

- "Am avut un schimb de opinii consistent despre cooperarea noastra in domeniul securitații și am analizat situația de securitate din regiunile noastre, cu accent asupra evoluțiilor din regiunea Marii Negre și din dosarul nord-coreean", a declarat Klaus Iohannis. "Dupa cum este bine cunoscut,…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a ieșit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, și s-a oprit la câțiva metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agenției Reuters. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica,…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica,…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmite DPA, citand agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu.

- Gabriela Bancila, meteorolog ANM, a vorbit despre primele ninsori din Romania și racirea semnificativa a vremii. ”Pentru unele zone din țara vor fi doar niște fulgi de zapada, o ninsoare slaba. Despre precipitații mixte și, ulterior, despre ninsoare, vom vorbi in zona litoralului și-n zona de sud-vest…

- Ucraina va participa la șase exerciții comune cu NATO anul acesta. Manevrele se vor desfașura pe teritoriul țarii vecine si vor implica mai multe țari membre ale Alianței Nord-Atlantice. Rada de la Kiev urmeaza sa iși dea acordul pentru organizarea manevrelor.

- Primele exercitii pe mare ale Fortelor Navale Romane, in cooperare cu partenerii din Alianta, se desfasoara in perioada 11-13 ianuarie. Fregata 'Regele Ferdinand', cu un elicopter Puma Naval la bord, se afla, in prezent, in largul Marii Negre, alaturi de distrugatorul american USS Carney si un submarin…

- Anul incepe „cu dreptul” pentru tursimul sibian! Și asta pentru ca Sibiul continua promovarea ofertei turistice a legendarului oraș al breslelor. Concret, echipele Primariei Sibiu vor participa in zilele urmatoare la doua targuri de turism consacrate din strainatate. Read More...

- Actrita si regizoarea Alina Grigore, scenaristul Ioan Antoci si criticul de film Flavia Dima se numara intre cei 250 de cineasti din 81 de tari care au fost invitati pentru a participa in programul Berlinale Talents a Festivalului de Film de la Berlin, in perioada 17 - 22 februarie, potrivit NEWS.RO.…

- Conform traditiei, Inaltpreasfintitul Teodosie a aruncat, in apa marii trei cruci, ce simbolizeaza Aratarea Sfintei Treimi la apa Iordanului, cruci ce au fost recuperate de trei tinerii curajosi. Se spune ca cel care prinde crucea si o aduce la mal este binecuvantat in acel an in tot ceea ce face. In…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore, cinci cetațeni straini au incalcat termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, pe cind altele patru au incalcat regimul punctelor de trecere. Totodata, potrivit Politiei de Frontiera, au fost inregistrate doua tentative de trecere cu documente falsificate,…

- Mai multe petroliere sub pavilionul Rusiei au aprovizionat Coreea de Nord cu combustibil in cel putin trei ocazii in ultimele luni prin transferuri efectuate in largul marii, sustin mai multe surse din serviciile de informatii ale unui stat european occidental, citate de Reuters.

- Potrivit Politiei de Frontiera, in ultimele 24 de ore, opt persoane au incalcat regimul de frontiera și cel al punctelor de trecere, trei cetațeni straini au depașit termenul de ședere pe teritoriul tarii noastre, iar cinci persoane au incalcat regulile de folosire a vinietelor, noteaza NOI.md. Totodata,…

- In ultima saptamana, peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate de autoritatile…

- Peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule care erau semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate, in ultima saptamana, de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate…

- Peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule care erau semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate, in ultima saptamana, de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate…

- Seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mirsu, a participat marti, 19 decembrie, la sedinta de autoevaluare a activitatii Comandamentului Flotei pe anul 2017.Cu acest prilej, au fost prezentate misiunile executate de Flota in acest an, care au fost adaptate la situatia actuala…

- Copiii scafandrilor militari vor avea parte de o surpriza frumoasa, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Moș Craciun Scafandru le va aduce cadourile mult așteptate din adâncurile Marii Negre.

- Roma a ridicat exilul poetului Ovidiu dupa 2.000 de ani de cand i-a fost interzis sa calce in oraș și a fost exilat la marginea Imperiului Roman, in Dobrogea, scrie The Telegraph. Poet stralucitor, recunoscut in Imperiul Roman, Ovidiu a fost exilat de imparatul Augustus intr-un oraș indepartat de pe…

- Tatarii din Romania sunt in sarbatoare. Astazi este ziua lor si au marcat acest eveniment important printr-o serie de activitati. Atat la Prefectura, cat si la Palatul copiilor din Constanta momentele cultural-artistice s-au tinut lant. Ansamblurile de dansatori profesionisti i-au incantat pe cei prezenti,…

- Moscova este mai sigura decat Parisul, susține primarul capitalei Rusiei, care adauga ca orașul pe care il conduce s-a dezvoltat foarte mult și repede in ultima perioada, scrie RT. Primarul din Moscova, Serghei Sobyanin, a declarat reporterilor ca educația și transportul in comun din Capitala Rusiei…

- Opt elevi din Timișoara, care au ajuns in finala unui concurs internațional organizat de NASA, in cadrul caruia au programat roboți aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale, nu pot participa la competiția din SUA pentru ca nu au banii necesari deplasarii. Cei opt elevi sunt inscriși la Liceul…

- Militari din China si Rusia au lansat, luni, o serie de exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic, anunta Ministerul chinez al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.

- Incepand de astazi, 9 politisti romani vor participa la cea de a 13 a misiune de patrulare in Paris, Franta. Acestia vor acorda sprijin politistilor francezi si vor participa alaturi de ei la activitati de patrulare si misiuni de siguranta publica, informeaza Politia Romana. In perioada 6 decembrie…

- Fregata franceza (F-714) Guepratte a sosit marti la Constanta, pentru o escala de patru zile, urmand ca la finalul vizitei echipajul bastimentului sa participe la un exercitiu integrat cu nave ale Marinei Militare Romane si aparate de zbor romanesti si canadiene, de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu,…

- Turistii romani, dar si cei straini opteaza din ce in ce mai mult pentru varianta rent a car in Cluj Clujul reprezinta un oras atractiv atat din punct de vedere profesional, cat si din punct de vedere turistic. Faptul ca este deservit de Aeroportul International Avram Iancu îi sporeste valoarea…