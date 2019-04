Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea sprijinul financiar pentru Programul national apicol pentru perioada 2017-2019 va fi de 33,4 milioane de lei, din care 16,7 milioane de lei reprezinta contributia Uniunii Europene, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. "In sedinta din 3 aprilie 2019, Guvernul a aprobat modificarea…

- Agricultorii vor avea la dispozitie in acest an un sprijin financiar de 580 milioane de lei care sa compenseze reducerea accizei la motorina, potrivit unei Hotarari adoptate vineri de Guvern, potrivit agerpres.ro.Citește și: Toți romanii sunt vizați! Prețul gazului va fi modificat- Decizia…

- Astazi, la Palatul Parlamentului, a avut loc ”Intalnirea informala a directorilor pentru dezvoltare rurala din Statele Membre UE”, eveniment organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale in contextul Președinției Romaniei a Consiliului Uniunii Europene. Reuniunea este dedicata dezbaterii…

- Credite mai avantajoase pentru fermieri prin instrumentul financiar de creditare finanțat din PNDR. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) aduce la cunoștința potențialor beneficiari interesați posibilitatea accesarii de credite in condiții mai avantajoase, finanțate din Programul Național…

- Fermierii teleormaneni care s-au hotarat sa cultive usturoi vor primi in acest an de la Ministerul Agriculturii sprijin financiar, sub forma ajutorului de minimis, in cuantum de 1.000 euro/ hectar, respectiv 46,5 milioane de lei vechi. Noul ajutor de minimis, de la bugetul de stat, pentru fermierii…

- In șase luni vor fi exportate circa 800.000 capete Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca, datorita eforturilor diplomatice și ale Guvernului Romaniei din ultima perioada, a fost deschisa piața de export pentru ovine cu Republica Iran. Astfel, in ianuarie 2019 a fost agreat modelul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale impreuna cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor au reluat activitațile de control desfașurate in anul 2018, pentru a evalua corectitudinea practicilor comerciale…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor au reluat activitatile de control desfasurate in anul 2018, pentru a evalua corectitudinea practicilor comerciale…