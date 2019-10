Sprijinul americanilor pentru destituirea preşedintelui Donald Trump a ajuns la 45% Conform stenogramei convorbirii telefonice respective, cei doi presedinti au discutat si despre ancheta pentru coruptie desfasurata de autoritatile de la Kiev impotriva fiului fostului vicepresedinte american Joe Biden si care ar fi fost oprita in urma interventiei acestuia din urma. Sondajul, realizat in perioada 26-30 septembrie pe un esantion de 2.234 de americani cu drept de vot (printre care 944 de democrati si 855 de republicani), arata ca 45% dintre americani cred ca Trump ''ar trebui sa fie destituit'', comparativ cu 37% saptamana trecuta, in timp ce 41% dintre americani sunt de parere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

