Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cosette Chichirau anunta ca si-a candidatura în competitia interna a formatiunii pentru desemnarea candidatului la functia de primar al municipiului Iasi, transmite Agerpres.Prin intermediul unui anunt manifest postat pe pagina sa de Facebook, deputatul USR Cosette Chichirau…

- „Tot ceea ce s-a intamplat in ultimele zile - atat la votul din Parlamentul European, dar mai ales reacțiile celor din țara - nu ma face sa am mai puțina incredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotriva. Rovana are, in continuare, susținerea mea necondiționata. O cunosc de mulți ani,…

- "Am renuntat la ideea de a mai candida ca independent la functia de presedinte al Romaniei. Este cea mai buna decizie pe care am luat-o, asa cum cred ca la fel de buna a fost si cea prin care am decis sa intru in aceasta cursa, deoarece tot ceea ce am facut a fost sincer si bine intentionat. Am crezut,…

- Parlamentul georgian a confirmat duminica nominalizarea ministrului de Interne Giorgi Gakharia in postul de prim-ministru, ceea ce alimenteaza o situatie politica deja tensionata in aceasta tara din Caucaz. Nominalizarea sa a fost aprobata de cei 98 de deputati prezenti, din partea Visului…

- Dan Barna a fost ales președintele USR pentru un nou mandat, prin vot electronic, arata o postare pe pagina de Facebook a partidului. În cadrul scrutinului on-line, desfașurat în perioada 1-5 septembrie, au votat 9.314 membri ai formațiunii, iar Barna a obținut 6.097 din voturi, însemnând…

- Candidatul la presedintie al Partidului Puterii Umaniste, Ramona Ioana Bruynseels, ironizeaza candidatura Vioricai Dancila la Cotroceni, care-i starneste o criza de ras intr-o inregistrare publicata pe pagina sa de Facebook. Bruynseels afirma ca in acest an ne pregatim pentru o premiera absoluta - PSD…

- Reacție dura a lui Codrin Șrefanescu, pe pagina de Facebook, dupa ce Alianța 2020 USR-PLUS l-a anunțat pe Dan Barna ca prezidențiabil, iar pe Dacian Cioloș, premier. „Decurge conform planului ca sa ne ia dracu pe toți”, a scris Codrin Ștefanescu.Citește și: Detalii despre soția lui Calin Popescu…

- "Sistemul si-a anuntat astazi decizia. Barna, candidat la prezidentiale si Ciolos premier! Totul decurge conform planului trasat. Ca sa ne ia dracu" pe toti!" a scris Codrin Stefanescu, duminica, pe Facebook. Liderii Aliantei 2020 USR-PLUS au anuntat oficial candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale…