Sprijin pentru copiii cu boli rare din România UPB Music Festival va fi organizat in campusul Universitații POLITEHNICA din București, in intervalul orar 12:00 – 04:30. La eveniment sunt așteptați peste 5.000 studenți UPB. Pe scena vor urca artiști cunoscuți la nivel național, dar și studenți ai universitații.

De la ora 12:00, participam la scrierea inedita a unui manifest social ce implica realizarea și semnarea unei perechi uriașe de jeanși cu scopul creșterii gradului de conștientizare cu privire la cauza copiilor cu boli rare din Romania. Te invitam sa faci parte dintr-un manifest al constientizarii! Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

